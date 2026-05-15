Перевалка грузов в морских портах России в январе-апреле выросла на 2,6% - 15.05.2026, ПРАЙМ
Перевалка грузов в морских портах России в январе-апреле выросла на 2,6%
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Перевалка грузов в морских портах России в январе-апреле текущего года выросла на 2,6% в годовом выражении и составила 288,6 миллиона тонн, сообщает компания "Морцентр-ТЭК". "Грузооборот морских торговых портов России в январе-апреле 2026 года составил 288 576,2 тысячи тонн, или 102,6% от уровня предыдущего года", - говорится в сообщении. "Выросла перевалка в Каспийском (+61%), Арктическом (+13,2%) и Дальневосточном (+9,8%), снизилась – в Балтийском (-5,2%) и Азово-Черноморском (-0,7%) бассейнах", - добавляется там. Уточняется, что в экспортном направлении отправлено почти 228 миллионов тонн (рост на 2,8%), каботажных грузов перевалено 26,3 миллиона тонн (рост на 21,3%). Транзит снизился на 14,6% (до 20,7 миллиона тонн), при этом перевалка импорта сократилась на 0,2% и составила 13,6 миллиона тонн. "Перевалка сухогрузов увеличилась на 6%, до 142 540,0 тысячи тонн. Перевалка грузов в контейнерах составила 101,8% от уровня прошлого года. Перевалка контейнеров в ДФЭ составила 1 812 679 единиц (99%). Перевалка наливных грузов снизилась на 0,6%, до 146 036,3 тысячи тонн. Перегрузка сжиженного газа и нефти увеличилась, остальных наливных грузов – сократилась", - заключили в компании. АО "Морцентр-ТЭК" - уполномоченная компания, связанная с планированием перевозок грузов и организованная по инициативе Минтранса РФ и крупнейших операторов морских терминалов.
