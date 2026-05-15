Россия расширяет взаимодействие с исламскими странами, заявил Мишустин

Россия активно расширяет взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах с исламскими странами, заявил... | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T16:17+0300

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Россия активно расширяет взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах с исламскими странами, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, приветствуя участников, организаторов и гостей XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum". Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства РФ. "Россию и исламские государства связывают многовековые прочные узы дружбы, глубокого уважения и общие ценности. Сегодня мы активно расширяем взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Реализуем крупные совместные проекты в промышленности, сельском хозяйстве, индустрии халяль, ИТ-секторе, атомной и зеленой энергетике, туризме", - говорится в приветствии. Мишустин отметил, что Казань, столица Татарстана, является крупнейшим экономическим, научным, культурным и религиозным центром, и очень символично, что форум проходит в этом мегаполисе, где органично сочетаются богатая история, традиции и современные достижения. Премьер-министр добавил, что форум "Россия – Исламский мир" уже доказал свою эффективность в качестве уникальной площадки для обсуждения актуальных вопросов, презентации инвестиционного потенциала, укрепления деловых связей между российскими компаниями и странами исламского мира. Кроме того, серьезный масштаб мероприятия, где собрались представители власти, крупного бизнеса, финансовых институтов, свидетельствует о растущей заинтересованности в развитии прямых контактов. "Уверен, что решения, принятые на полях форума, послужат упрочению стратегического партнерства, будут способствовать росту экономик государств, повышению благосостояния наших граждан. Желаю всем участникам плодотворной работы, успешных переговоров и новых достижений", - добавил он. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия проходят в Казани 13–15 мая.

