Россия расширяет взаимодействие с исламскими странами, заявил Мишустин - 15.05.2026, ПРАЙМ
Россия расширяет взаимодействие с исламскими странами, заявил Мишустин
Россия расширяет взаимодействие с исламскими странами, заявил Мишустин
16:17 15.05.2026
 
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Россия активно расширяет взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах с исламскими странами, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, приветствуя участников, организаторов и гостей XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum".
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства РФ.
"Россию и исламские государства связывают многовековые прочные узы дружбы, глубокого уважения и общие ценности. Сегодня мы активно расширяем взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Реализуем крупные совместные проекты в промышленности, сельском хозяйстве, индустрии халяль, ИТ-секторе, атомной и зеленой энергетике, туризме", - говорится в приветствии.
Мишустин отметил, что Казань, столица Татарстана, является крупнейшим экономическим, научным, культурным и религиозным центром, и очень символично, что форум проходит в этом мегаполисе, где органично сочетаются богатая история, традиции и современные достижения.
Премьер-министр добавил, что форум "Россия – Исламский мир" уже доказал свою эффективность в качестве уникальной площадки для обсуждения актуальных вопросов, презентации инвестиционного потенциала, укрепления деловых связей между российскими компаниями и странами исламского мира. Кроме того, серьезный масштаб мероприятия, где собрались представители власти, крупного бизнеса, финансовых институтов, свидетельствует о растущей заинтересованности в развитии прямых контактов.
"Уверен, что решения, принятые на полях форума, послужат упрочению стратегического партнерства, будут способствовать росту экономик государств, повышению благосостояния наших граждан. Желаю всем участникам плодотворной работы, успешных переговоров и новых достижений", - добавил он.
РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия проходят в Казани 13–15 мая.
В Минпромторге рассказали о товарообороте с исламскими странами
