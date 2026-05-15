В России инфляция с 5 по 12 мая составила 0,07%

Инфляция в России за период с 5 по 12 мая составила 0,07%, с начала года цены выросли на 3,17%, сообщил в пятницу Росстат. | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T19:58+0300

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 5 по 12 мая составила 0,07%, с начала года цены выросли на 3,17%, сообщил в пятницу Росстат. На неделе с 28 апреля по 4 мая статистическое ведомство фиксировало дефляцию в 0,02%. "За период с 5 по 12 мая 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,07%, с начала месяца – 100,06%, с начала года – 103,17%", - говорится в документе. Снижение цен на плодоовощную продукцию продолжилось и за отчетный период в среднем составило 3,3% после 2,7% за неделю с 28 апреля по 4 мая. В частности огурцы подешевели - на 11,7%, помидоры - на 10,7%, бананы - на 2%, картофель - на 0,3%, яблоки - на 0,1%. Выросли цены на капусту - на 3,2%, лук - на 1,4%, свеклу - на 1,3%, морковь - на 0,7%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 5 по 12 мая подорожали: баранина - на 1,8%, мороженая рыба - на 0,5%, фруктово-ягодные консервы для детского питания и сахар - на 0,4%, вермишель - на 0,3%, говядина, молоко (ультрапастеризованное), ржаной хлеб, гречка, пшено, соль и чай - на 0,2%, мясо кур, полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, кефир, подсолнечное масло, мука - на 0,1%. В то же время подешевели яйца - на 1,4%, сыры - на 0,3%, сливочное масло и творог - на 0,2%, сосиски, сардельки, молоко (пастеризованное), овощные консервы для детского питания, рис и печенье - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости за период с 5 по 12 мая подорожали спички - на 0,6%, стиральные порошки - на 0,5%, пеленки для новорожденных - на 0,4%, зубные щетки - на 0,2%, детские подгузники - на 0,1%. Снизились цены на зубные пасты - на 0,2%, хозяйственное мыло, гигиенические прокладки, сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Телевизоры за отчетный период подешевели на 0,5%, смартфоны - на 0,1%. При этом электропылесосы подорожали на 0,5%. Цены на отечественные легковые автомобили остались на прежнем уровне, иностранные - подорожали на 0,3%. Бензин и дизельное топливо подорожали на 0,1%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, подорожал валидол - на 1,1%, анальгин - на 0,4%, нимесулид и ренгалин - на 0,3%, активированный уголь - на 0,2%, нафазолин и римантадин - на 0,1%. Снизились цены на корвалол - на 0,4%, левомеколь - на 0,2%, пенталгин - на 0,1%.

