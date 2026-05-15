Рубль растет против юаня на Мосбирже перед выходными
Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу продолжил снижаться третий день подряд на Мосбирже, обновляя минимум с декабря прошлого года – чуть... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T15:51+0300
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу продолжил снижаться третий день подряд на Мосбирже, обновляя минимум с декабря прошлого года – чуть выше 10,7 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.25 мск снижался на 6 копеек (-0,5%), до 10,71 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,71-10,77 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 73,06 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 72,93 рубля. РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу продолжил терять позиции, обновляя минимум текущего года. При этом внебиржевой курс доллара ушел ниже уровня 73 рублей – минимума с 14 февраля 2023 года. "На этой неделе рубль сохранил сильные позиции и продолжил укрепляться к основным мировым валютам. Главными факторами поддержки остаются высокая ключевая ставка Банка России, высокий спрос на рублевые активы и сохраняющийся профицит внешней торговли. Дополнительную роль играет активная продажа валютной выручки экспортерами, тогда как спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и населения остается относительно умеренным", - комментирует Александр Шнейдерман из "Альфа-Форекса". Импорт по-прежнему восстанавливается медленнее ожиданий, а дорогие кредиты сдерживают закупки за рубежом, добавляет он. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,18% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,19% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.27 мск росла на 2,3%, до 108,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,4%, до 99,2 пункта. ПРОГНОЗЫ Несмотря на локальные факторы поддержки (например, активность экспортеров), доминирующим сценарием пока остается умеренное снижение курса рубля, считает Валерия Попова из ИК "Риком-траст". Приток нефтяной выручки по апрельским ценам - на историческом максимуме с октября 2023 года еще только начинает поступать в систему с характерным лагом расчетов, и именно он формирует сейчас структурный навес предложения валюты, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". И укрепление рубля происходит из-за роста продаж валюты экспортерами нефтегазового сектора, добавляет он. "Примечательно, что объем операций на юаневом денежном рынке заметно сократился по сравнению с апрельскими, что может указывать на постепенное поглощение юаневого навеса — в том числе через регуляторный спрос Минфина. Структурный навес экспортной выручки, нулевая по экономическому смыслу ставка по юаню и сигнал ЦБ о приоритете крепкого курса как антиинфляционного якоря создают устойчивую поддержку рублю", - резюмирует Силаев.
