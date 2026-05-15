https://1prime.ru/20260515/rubl-869968250.html

Курс рубля вырос к юаню на Мосбирже в пятницу

Курс рубля вырос к юаню на Мосбирже в пятницу - 15.05.2026, ПРАЙМ

Курс рубля вырос к юаню на Мосбирже в пятницу

Рубль по итогам торгов пятницы вырос к юаню, как и за неделю, обновляя годовые максимумы, следует из данных Московской биржи. | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T20:13+0300

2026-05-15T20:13+0300

2026-05-15T20:13+0300

экономика

рынок

рф

елена кожухова

"бкс мир инвестиций"

минфин

ик "велес капитал"

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0a/869055098_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_90db2da81cec7ea475eac085824ea028.jpg

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы вырос к юаню, как и за неделю, обновляя годовые максимумы, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 6 копеек - до 10,71 рублей. За неделю китайская валюта снизилась на 21 копейку. Июльский фьючерс нефти марки Brent на 19.14 мск дорожал на 3,52% - до 109,44 доллара за баррель. Юань снизился на 0,53%. Курс китайской валюты в пятницу двигался в диапазоне 10,69 – 10,77, за неделю - 10,69 - 10,93 рубля. "Рубль не отступает и с большой вероятностью еще обновит годовые максимумы до конца месяца. Незадолго до налогового периода трудно рассчитывать на откат российской валюты. Предложение инвалют и без того с лихвой перекрывает спрос на них. При этом реальные ставки в экономике остаются высокими, импорт и спрос еще подавлены", - рассказал Андрей Смирнов "БКС Мир инвестиций". Эффект от высоких цен на нефть, установившихся с начала весны, вышел на пик, а текущий объем операций по бюджетному правилу – нетто-покупок на 1,2 миллиарда рублей в день – не может повлиять на общую картину, добавил он. "Рубль на фоне сдержанных объемов покупок валюты и золота Минфином в этом месяце, жестких условий ЦБ РФ и высоких цен на нефть сохраняет силу и продолжает обновлять многомесячные и многонедельные максимумы. Технические индикаторы при этом не подтверждают силу краткосрочных покупателей в российской валюте, что наряду с близостью важных значений может ограничивать потенциал ее роста", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Против рубля также может выступить возвращение ожиданий более активного смягчения монетарной политики ЦБ в июне, добавляет она. Ближайшие важные поддержки для юаня, доллара и евро расположены на 10,62 рубля, 72,50 рубля и 84 рубля соответственно, прогнозирует Кожухова. Прогноз по курсу рубля к доллару на предстоящую неделю – 72-74, к юаню – 10,6-11,05, - делится Смирнов.

https://1prime.ru/20260515/rossiya-869967982.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, рф, елена кожухова, "бкс мир инвестиций", минфин, ик "велес капитал"