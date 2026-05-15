https://1prime.ru/20260515/rubl-869968250.html
Курс рубля вырос к юаню на Мосбирже в пятницу
Курс рубля вырос к юаню на Мосбирже в пятницу - 15.05.2026, ПРАЙМ
Курс рубля вырос к юаню на Мосбирже в пятницу
Рубль по итогам торгов пятницы вырос к юаню, как и за неделю, обновляя годовые максимумы, следует из данных Московской биржи. | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T20:13+0300
2026-05-15T20:13+0300
2026-05-15T20:13+0300
экономика
рынок
рф
елена кожухова
"бкс мир инвестиций"
минфин
ик "велес капитал"
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0a/869055098_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_90db2da81cec7ea475eac085824ea028.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы вырос к юаню, как и за неделю, обновляя годовые максимумы, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 6 копеек - до 10,71 рублей. За неделю китайская валюта снизилась на 21 копейку. Июльский фьючерс нефти марки Brent на 19.14 мск дорожал на 3,52% - до 109,44 доллара за баррель. Юань снизился на 0,53%. Курс китайской валюты в пятницу двигался в диапазоне 10,69 – 10,77, за неделю - 10,69 - 10,93 рубля. "Рубль не отступает и с большой вероятностью еще обновит годовые максимумы до конца месяца. Незадолго до налогового периода трудно рассчитывать на откат российской валюты. Предложение инвалют и без того с лихвой перекрывает спрос на них. При этом реальные ставки в экономике остаются высокими, импорт и спрос еще подавлены", - рассказал Андрей Смирнов "БКС Мир инвестиций". Эффект от высоких цен на нефть, установившихся с начала весны, вышел на пик, а текущий объем операций по бюджетному правилу – нетто-покупок на 1,2 миллиарда рублей в день – не может повлиять на общую картину, добавил он. "Рубль на фоне сдержанных объемов покупок валюты и золота Минфином в этом месяце, жестких условий ЦБ РФ и высоких цен на нефть сохраняет силу и продолжает обновлять многомесячные и многонедельные максимумы. Технические индикаторы при этом не подтверждают силу краткосрочных покупателей в российской валюте, что наряду с близостью важных значений может ограничивать потенциал ее роста", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Против рубля также может выступить возвращение ожиданий более активного смягчения монетарной политики ЦБ в июне, добавляет она. Ближайшие важные поддержки для юаня, доллара и евро расположены на 10,62 рубля, 72,50 рубля и 84 рубля соответственно, прогнозирует Кожухова. Прогноз по курсу рубля к доллару на предстоящую неделю – 72-74, к юаню – 10,6-11,05, - делится Смирнов.
https://1prime.ru/20260515/rossiya-869967982.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0a/869055098_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_0da186a62d38ff7b92768ce59fdadbef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, рф, елена кожухова, "бкс мир инвестиций", минфин, ик "велес капитал"
Экономика, Рынок, РФ, Елена Кожухова, "БКС Мир инвестиций", Минфин, ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Курс рубля вырос к юаню на Мосбирже в пятницу
Рубль по итогам торгов пятницы вырос к юаню
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы вырос к юаню, как и за неделю, обновляя годовые максимумы, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 6 копеек - до 10,71 рублей.
За неделю китайская валюта снизилась на 21 копейку.
Июльский фьючерс нефти марки Brent на 19.14 мск дорожал на 3,52% - до 109,44 доллара за баррель.
Юань снизился на 0,53%. Курс китайской валюты в пятницу двигался в диапазоне 10,69 – 10,77, за неделю - 10,69 - 10,93 рубля.
"Рубль не отступает и с большой вероятностью еще обновит годовые максимумы до конца месяца. Незадолго до налогового периода трудно рассчитывать на откат российской валюты. Предложение инвалют и без того с лихвой перекрывает спрос на них. При этом реальные ставки в экономике остаются высокими, импорт и спрос еще подавлены", - рассказал Андрей Смирнов "БКС Мир инвестиций
".
Эффект от высоких цен на нефть, установившихся с начала весны, вышел на пик, а текущий объем операций по бюджетному правилу – нетто-покупок на 1,2 миллиарда рублей в день – не может повлиять на общую картину, добавил он.
"Рубль на фоне сдержанных объемов покупок валюты и золота Минфином
в этом месяце, жестких условий ЦБ РФ
и высоких цен на нефть сохраняет силу и продолжает обновлять многомесячные и многонедельные максимумы. Технические индикаторы при этом не подтверждают силу краткосрочных покупателей в российской валюте, что наряду с близостью важных значений может ограничивать потенциал ее роста", - комментирует Елена Кожухова
из ИК "Велес капитал
".
Против рубля также может выступить возвращение ожиданий более активного смягчения монетарной политики ЦБ в июне, добавляет она.
Ближайшие важные поддержки для юаня, доллара и евро расположены на 10,62 рубля, 72,50 рубля и 84 рубля соответственно, прогнозирует Кожухова.
Прогноз по курсу рубля к доллару на предстоящую неделю – 72-74, к юаню – 10,6-11,05, - делится Смирнов.
В России инфляция с 5 по 12 мая составила 0,07%