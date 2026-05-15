Ставка RUONIA 14 мая выросла на 0,07 п.п.
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 14 мая, выросла на 0,07 процентного пункта и составила 14,2%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 772,45 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
2026
ЦБ РФ: ставка RUONIA 14 мая выросла на 0,07 п.п. и составила 14,2%
