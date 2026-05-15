В Сбербанке рассказали о планах по автоматизации ключевых процессов - 15.05.2026, ПРАЙМ
Автоматизация ключевых процессов в Сбербанке на текущий момент превышает 90%, до конца года банк планирует довести ее до 100%, рассказал в интервью РИА Новости... | 15.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Автоматизация ключевых процессов в Сбербанке на текущий момент превышает 90%, до конца года банк планирует довести ее до 100%, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии конференции ЦИПР-2026 старший вице-президент, руководитель блока "Технологий" Сбербанка Кирилл Меньшов. "Автоматизация ключевых процессов у нас уже давно превышает 90%, и мы планируем довести ее до 100% до конца года. Однако "процент автоматизации" - метрика из 2010-х. Она отвечает на вопрос, сколько ручного труда перестали использовать. В эпоху ИИ вопрос ставится иначе: сколько новых намерений бизнес успевает превратить в работающий продукт за неделю?", - поделился он. Меньшов пояснил, что автоматизация измеряет, насколько хорошо компания делает то, что и так делала. А новая метрика - насколько быстро компания делает, чего раньше не было. Исполнение сейчас почти не требует затрат: написать код, выкатить сервис - все это ИИ делает в разы быстрее человека. Дефицитным ресурсом стала способность сформулировать, что именно стоит делать, указал он. Сегодня автоматизация для крупных технологических компаний - это характеристика всей операционной архитектуры, которая охватывает полный контур: от разработки и инфраструктуры до эксплуатации и клиентского сервиса. Следующий этап - автономизация. "В этом году мы фокусируемся на росте доли операций, проходящих без вмешательства человека. Этот KPI проводит черту между организациями, которые используют технологии для повышения эффективности, и теми, кто выстраивает технологию как основу операционной модели", - подытожил старший вице-президент.
