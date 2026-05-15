Цена на серебро опустилась ниже 80 долларов за унцию

2026-05-15T08:56+0300

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро падает в пятницу более чем на 7%, в ходе торгов опустившись ниже отметки в 80 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 8.39 мск цена июльского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex опускается на 7,67% относительно предыдущего закрытия - до 78,783 доллара за унцию, показатель опустился ниже 80 долларов впервые с 11 мая.

