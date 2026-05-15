Цена серебра ускорила падение до 10% - 15.05.2026, ПРАЙМ
16:43 15.05.2026 (обновлено: 16:52 15.05.2026)
 
Цена серебра ускорила падение до 10%

Биржевая цена серебра ускорила падение до 10%, опустившись до $76,7 за тройскую унцию

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в пятницу днем ускорила падение до 10%, опустившись до 76,7 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.40 мск цена июльского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex составляла 76,785 доллара (-10%) за тройскую унцию. Минутами ранее цена падала на 10,1% к предыдущему закрытию, до 76,7 доллара за тройскую унцию.
Утром показатель снижался на 7,7%, опустившись ниже 80 долларов впервые с 11 мая.
Также по состоянию на 16.40 мск июльский фьючерс на платину дешевел на 5,29% - до 1980,75 доллара за тройскую унцию, а стоимость июньского фьючерса на золото опускалась на 3,24% - до 4533,72 доллара за унцию.
Аналитики связывают снижение стоимости драгоценных металлов с укреплением доллара и ростом доходности гособлигаций США, что, в свою очередь, связано с опасениями вокруг инфляции в стране.
"Доходность гособлигаций и стоимость доллара растут на фоне усиления опасений по поводу инфляции, вызванных отчасти конфликтом в Персидском заливе", - цитирует агентство Рейтер аналитика StoneX Рону О'Коннелл (Rhona O'Connell).
