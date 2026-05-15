https://1prime.ru/20260515/serebro-869962212.html

Цена серебра ускорила падение до 10%

Цена серебра ускорила падение до 10% - 15.05.2026, ПРАЙМ

Цена серебра ускорила падение до 10%

Биржевая цена на серебро в пятницу днем ускорила падение до 10%, опустившись до 76,7 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T16:43+0300

2026-05-15T16:43+0300

2026-05-15T16:52+0300

экономика

рынок

comex

серебро

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/84/842088472_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_94aed593ec9b7920d36f19c0abec7f25.jpg

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в пятницу днем ускорила падение до 10%, опустившись до 76,7 доллара за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 16.40 мск цена июльского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex составляла 76,785 доллара (-10%) за тройскую унцию. Минутами ранее цена падала на 10,1% к предыдущему закрытию, до 76,7 доллара за тройскую унцию.Утром показатель снижался на 7,7%, опустившись ниже 80 долларов впервые с 11 мая.Также по состоянию на 16.40 мск июльский фьючерс на платину дешевел на 5,29% - до 1980,75 доллара за тройскую унцию, а стоимость июньского фьючерса на золото опускалась на 3,24% - до 4533,72 доллара за унцию.Аналитики связывают снижение стоимости драгоценных металлов с укреплением доллара и ростом доходности гособлигаций США, что, в свою очередь, связано с опасениями вокруг инфляции в стране."Доходность гособлигаций и стоимость доллара растут на фоне усиления опасений по поводу инфляции, вызванных отчасти конфликтом в Персидском заливе", - цитирует агентство Рейтер аналитика StoneX Рону О'Коннелл (Rhona O'Connell).

https://1prime.ru/20260515/zoloto-869949163.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, comex, серебро