Россия втрое нарастила импорт сгущенки из Казахстана
Россия в марте в три раза в месячном выражении увеличила закупки сгущенного молока из Казахстана - почти до 400 тысяч долларов, выяснило РИА Новости, изучив... | 15.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Россия в марте в три раза в месячном выражении увеличила закупки сгущенного молока из Казахстана - почти до 400 тысяч долларов, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику республики. Так, российские компании ввезли в марте сгущенку из Казахстана на 384,3 тысячи долларов против 136,1 тысячи в феврале. Таким образом, сумма импорта выросла в 2,8 раза за месяц. При этом молока Россия стала покупать у Казахстана меньше: в марте сумма поставок опустилась на 21% в месячном выражении - до 131,3 тысячи долларов. Помимо этого, РФ сильно сократила импорт сливочного масла - в 9 раз за месяц, до 156,5 тысячи долларов.
