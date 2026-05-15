https://1prime.ru/20260515/sguschenka-869958898.html

Россия втрое нарастила импорт сгущенки из Казахстана

Россия втрое нарастила импорт сгущенки из Казахстана - 15.05.2026, ПРАЙМ

Россия втрое нарастила импорт сгущенки из Казахстана

Россия в марте в три раза в месячном выражении увеличила закупки сгущенного молока из Казахстана - почти до 400 тысяч долларов, выяснило РИА Новости, изучив... | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T14:53+0300

2026-05-15T14:53+0300

2026-05-15T14:53+0300

бизнес

россия

казахстан

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75739/75/757397526_0:21:517:311_1920x0_80_0_0_e49fcac77a788102a161b2f5ac8b9b83.jpg

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Россия в марте в три раза в месячном выражении увеличила закупки сгущенного молока из Казахстана - почти до 400 тысяч долларов, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику республики. Так, российские компании ввезли в марте сгущенку из Казахстана на 384,3 тысячи долларов против 136,1 тысячи в феврале. Таким образом, сумма импорта выросла в 2,8 раза за месяц. При этом молока Россия стала покупать у Казахстана меньше: в марте сумма поставок опустилась на 21% в месячном выражении - до 131,3 тысячи долларов. Помимо этого, РФ сильно сократила импорт сливочного масла - в 9 раз за месяц, до 156,5 тысячи долларов.

https://1prime.ru/20260512/konkurentsiya-869875295.html

https://1prime.ru/20260503/rossiya--869636882.html

казахстан

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, казахстан, рф