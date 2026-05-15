https://1prime.ru/20260515/siluanov-869966721.html

НБР нашел решения для финансирования проектов в России, заявил Силуанов

НБР нашел решения для финансирования проектов в России, заявил Силуанов - 15.05.2026, ПРАЙМ

НБР нашел решения для финансирования проектов в России, заявил Силуанов

Совет управляющих НБР нашел решения для возобновления финансирования проектов в России, они будут реализованы в новой стратегии, заявил министр финансов РФ... | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T18:30+0300

2026-05-15T18:30+0300

2026-05-15T18:30+0300

финансы

банки

россия

рф

антон силуанов

новый банк развития брикс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865356945_0:94:2824:1682_1920x0_80_0_0_e48f48dd0daa6f41fee6e8507f762ee4.jpg

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Совет управляющих НБР нашел решения для возобновления финансирования проектов в России, они будут реализованы в новой стратегии, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. НБР, созданный странами БРИКС для финансирования проектов развития и инфраструктуры, приостановил кредитование проектов в России в 2022 году из-за западных санкций. "Мы ищем и нашли взаимоприемлемые решения, которые минимизируют риски взаимодействия Нового банка развития с Российской Федерацией, с одной стороны, с другой стороны, удовлетворяют позиции России по финансовому сотрудничеству. Такие решения есть, они нас устраивают, и исчисляются миллиардами долларов, если говорить об этой валюте", - сказал Силуанов на совместной пресс-конференции с главой НБР Дилмой Роусефф по итогам 11 ежегодного заседания Совета управляющих НБР. "Сегодня рассматривали механизмы такого взаимодействия, и они будут реализованы в рамках новой стратегии и текущей финансовой деятельности банка", - добавил министр.

https://1prime.ru/20260515/nbr-869964625.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, рф, антон силуанов, новый банк развития брикс