НБР нашел решения для финансирования проектов в России, заявил Силуанов
Совет управляющих НБР нашел решения для возобновления финансирования проектов в России, они будут реализованы в новой стратегии, заявил министр финансов РФ... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T18:30+0300
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Совет управляющих НБР нашел решения для возобновления финансирования проектов в России, они будут реализованы в новой стратегии, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. НБР, созданный странами БРИКС для финансирования проектов развития и инфраструктуры, приостановил кредитование проектов в России в 2022 году из-за западных санкций. "Мы ищем и нашли взаимоприемлемые решения, которые минимизируют риски взаимодействия Нового банка развития с Российской Федерацией, с одной стороны, с другой стороны, удовлетворяют позиции России по финансовому сотрудничеству. Такие решения есть, они нас устраивают, и исчисляются миллиардами долларов, если говорить об этой валюте", - сказал Силуанов на совместной пресс-конференции с главой НБР Дилмой Роусефф по итогам 11 ежегодного заседания Совета управляющих НБР. "Сегодня рассматривали механизмы такого взаимодействия, и они будут реализованы в рамках новой стратегии и текущей финансовой деятельности банка", - добавил министр.
