Совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды - 15.05.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Добавлены подробности и бэкграунд (после второго абзаца). | 15.05.2026, ПРАЙМ
Добавлены подробности и бэкграунд (после второго абзаца). МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, годовое собрание акционеров пройдет 25 июня, следует из сообщения компании на Гонконгской бирже. "Совет директоров принял решение рекомендовать на годовое общее собрание акционеров, которое состоится 25 июня 2026 года (с датой регистрации 1 июня 2026 года для определения права лиц на участие в годовом общем собрании акционеров), не распределять прибыль компании на основе результатов 2025 года, не объявлять и не выплачивать дивиденды на основе результатов 2025 года компании", - говорится в сообщении. Последний раз "Русал" утверждал выплату по результатам первого полугодия 2022 года в размере 0,02 доллара на акцию. Внеочередное собрание акционеров (ВОСА) компании по дивидендам за первый квартал текущего года назначено на 1 июня. Ранее совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за этот период. Дивидендная политика "Русала" предполагает, что дивиденды начисляются в размере 15% от ковенантной (скорректированной) EBITDA при условии соблюдения требований кредитных соглашений и прочих ограничений группы, а также финансовой ликвидности компании. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. По итогам прошлого года скорректированная EBIDTA компании снизилась на 29,5% - до 1,053 миллиарда долларов.
03:54 15.05.2026
 
