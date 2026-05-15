Совкомбанк Лизинг запустил "КАСКО в рассрочку" для бизнеса

2026-05-15T09:36+0300

МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. "Совкомбанк Лизинг" выводит на рынок новый финансовый продукт для корпоративных клиентов — услугу "КАСКО в рассрочку". Её ключевая особенность заключается в том, что лизингополучатель может оплачивать годовой полис КАСКО равными ежемесячными платежами без какого-либо удорожания по сравнению с единовременной оплатой, сообщили в пресс-службе банка. Традиционно у клиентов лизинговых компаний было два варианта: либо сразу перечислить страховой компании полную стоимость полиса, отвлекая значительную сумму из оборота, либо включить стоимость КАСКО в тело лизингового договора. Второй вариант неизбежно вел к увеличению общей переплаты, так как на стоимость страховки начислялся лизинговый процент. Новая услуга Совкомбанк Лизинга предлагает принципиально иную схему. Стоимость КАСКО фиксируется, распределяется на равные части, но при этом не инкорпорируется в лизинговые платежи. Это позволяет сохранить неизменную цену полиса и избежать роста переплаты по договору лизинга. При этом тариф для лизингополучателя остается одинаковым независимо от выбранного способа оплаты (единовременно или в рассрочку). "Теперь клиенты могут распределить платежи за КАСКО на весь срок лизинга без переплаты. Это уникальное предложение, которое укрепляет наши позиции как инновационной компании, задающей новые стандарты сервиса в лизинговой отрасли", — прокомментировал генеральный директор ООО "Совкомбанк Лизинг" Алексей Казак. На старте программы страховой полис оформляется через партнера — "Совкомбанк Страхование", что обеспечивает высокий уровень сервиса и надежность страховой защиты. Услуга "КАСКО в рассрочку" уже доступна для новых клиентов Совкомбанк Лизинга при оформлении лизинга всех типов транспортных средств. В компании полагают, что новый продукт может стать новым отраслевым стандартом, повысив доступность лизинга для малого и среднего бизнеса, для которого управление равномерностью денежного потока критически важно.

финансы, бизнес, банки, "совкомбанк страхование", совкомбанк лизинг