Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в I кв выросла на 57% год к году

Чистая прибыль Совкомбанка в первом квартале составила 20 миллиардов рублей, поднявшись на 57% относительно аналогичного показателя годом ранее, сообщает банк.

2026-05-15T11:18+0300

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль Совкомбанка в первом квартале составила 20 миллиардов рублей, поднявшись на 57% относительно аналогичного показателя годом ранее, сообщает банк.При этом регулярная чистая прибыль выросла на 24% до 17 миллиардов рублей, что отражает улучшение базовой доходности бизнеса без учёта разовых событий, отмечается в сообщении Совкомбанка. Чистая процентная маржа растёт четвёртый квартал подряд – с 4,3% до 7,0% год к году. Рентабельность капитала составила 20%, поднявшись на 5 процентных пунктов за год, также отмечает банк. Чистые комиссионные доходы увеличились в годовом исчислении на 31% до 12 миллиардов рублей. Операционные расходы при этом выросли на 8% до 42 миллиардов рублей. Основные причины: индексация фонда оплаты труда, инвестиции в импортозамещение и развитие ИТ-инфраструктуры, пояснили в банке. Кредитный портфель "нетто" составил 2,9 триллиона рублей, увеличившись в годовом исчислении на 9%.

