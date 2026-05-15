Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в I кв выросла на 57% год к году - 15.05.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в I кв выросла на 57% год к году
2026-05-15T11:18+0300
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль Совкомбанка в первом квартале составила 20 миллиардов рублей, поднявшись на 57% относительно аналогичного показателя годом ранее, сообщает банк.При этом регулярная чистая прибыль выросла на 24% до 17 миллиардов рублей, что отражает улучшение базовой доходности бизнеса без учёта разовых событий, отмечается в сообщении Совкомбанка. Чистая процентная маржа растёт четвёртый квартал подряд – с 4,3% до 7,0% год к году. Рентабельность капитала составила 20%, поднявшись на 5 процентных пунктов за год, также отмечает банк. Чистые комиссионные доходы увеличились в годовом исчислении на 31% до 12 миллиардов рублей. Операционные расходы при этом выросли на 8% до 42 миллиардов рублей. Основные причины: индексация фонда оплаты труда, инвестиции в импортозамещение и развитие ИТ-инфраструктуры, пояснили в банке. Кредитный портфель "нетто" составил 2,9 триллиона рублей, увеличившись в годовом исчислении на 9%.
Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в I кв выросла на 57% год к году

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль Совкомбанка в первом квартале составила 20 миллиардов рублей, поднявшись на 57% относительно аналогичного показателя годом ранее, сообщает банк.
При этом регулярная чистая прибыль выросла на 24% до 17 миллиардов рублей, что отражает улучшение базовой доходности бизнеса без учёта разовых событий, отмечается в сообщении Совкомбанка.
Чистая процентная маржа растёт четвёртый квартал подряд – с 4,3% до 7,0% год к году. Рентабельность капитала составила 20%, поднявшись на 5 процентных пунктов за год, также отмечает банк. Чистые комиссионные доходы увеличились в годовом исчислении на 31% до 12 миллиардов рублей.
Операционные расходы при этом выросли на 8% до 42 миллиардов рублей. Основные причины: индексация фонда оплаты труда, инвестиции в импортозамещение и развитие ИТ-инфраструктуры, пояснили в банке. Кредитный портфель "нетто" составил 2,9 триллиона рублей, увеличившись в годовом исчислении на 9%.
 
