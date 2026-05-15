https://1prime.ru/20260515/spacex-869970895.html
SpaceX выбрала биржу Nasdaq для проведения IPO, сообщают СМИ
SpaceX выбрала биржу Nasdaq для проведения IPO, сообщают СМИ - 15.05.2026, ПРАЙМ
SpaceX выбрала биржу Nasdaq для проведения IPO, сообщают СМИ
Космическая компания SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, выбрала биржу Nasdaq для проведения первичного публичного размещения акций | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T23:01+0300
2026-05-15T23:01+0300
2026-05-15T23:01+0300
технологии
рынок
сша
spacex
nasdaq
xai
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/52/828675281_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9113013ae57777ff198ba61a2fe95455.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Космическая компания SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, выбрала биржу Nasdaq для проведения первичного публичного размещения акций (IPO), торги могут начаться 12 июня, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "SpaceX… планирует определить цену своего громкого публичного размещения акций уже 11 июня, выбрала Nasdaq в качестве площадки для размещения", - пишет агентство. При этом отмечается, что дебют компании на бирже может пройти 12 июня. По данным собеседников Рейтера, компания ускорила график IPO и теперь намерена обнародовать проспект эмиссии уже в следующую среду, а роуд-шоу для инвесторов запланировано на 4 июня. Ранее выход SpaceX на биржу ожидался примерно в конце июня, вблизи дня рождения Маска. Отмечается, что сокращение сроков частично обусловлено более быстрым, чем ожидалось, рассмотрением документов SpaceX Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Как отмечало ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, SpaceX в рамках IPO планирует привлечь более 70 миллиардов долларов. Рыночная стоимость компании таким образом, согласно подсчетам агентства, должна была составить 1,75 триллиона долларов. Затем агентство сообщило, что компания рассчитывает на оценку более чем в 2 триллиона долларов. SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.
https://1prime.ru/20260506/mask-869725169.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/52/828675281_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_1a4d1294a567a7c193b1bbac4b945d2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, рынок, сша, spacex, nasdaq, xai, nasdaq composite
Технологии, Рынок, США, SpaceX, NASDAQ, xAI, Nasdaq Composite
SpaceX выбрала биржу Nasdaq для проведения IPO, сообщают СМИ
Reuters: SpaceX выбрала биржу Nasdaq для проведения IPO, торги могут начаться 12 июня