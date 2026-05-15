SpaceX выбрала биржу Nasdaq для проведения IPO, сообщают СМИ

2026-05-15T23:01+0300

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Космическая компания SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, выбрала биржу Nasdaq для проведения первичного публичного размещения акций (IPO), торги могут начаться 12 июня, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "SpaceX… планирует определить цену своего громкого публичного размещения акций уже 11 июня, выбрала Nasdaq в качестве площадки для размещения", - пишет агентство. При этом отмечается, что дебют компании на бирже может пройти 12 июня. По данным собеседников Рейтера, компания ускорила график IPO и теперь намерена обнародовать проспект эмиссии уже в следующую среду, а роуд-шоу для инвесторов запланировано на 4 июня. Ранее выход SpaceX на биржу ожидался примерно в конце июня, вблизи дня рождения Маска. Отмечается, что сокращение сроков частично обусловлено более быстрым, чем ожидалось, рассмотрением документов SpaceX Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Как отмечало ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, SpaceX в рамках IPO планирует привлечь более 70 миллиардов долларов. Рыночная стоимость компании таким образом, согласно подсчетам агентства, должна была составить 1,75 триллиона долларов. Затем агентство сообщило, что компания рассчитывает на оценку более чем в 2 триллиона долларов. SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.

