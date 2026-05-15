Сравни: 49% россиян сравнивают финансовые продукты перед оформлением

2026-05-15T12:59+0300

МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни провёл исследование, согласно которому 49% россиян сравнивают несколько предложений перед оформлением финансового или страхового продукта. Ещё 35% выбирают первый подходящий вариант, а 16% заранее знают, куда обратятся.Как показал анализ, цифровыми финансовыми платформами чаще пользуются мужчины (62% против 38% женщин). Ядро аудитории — люди в возрасте 35–44 лет (34%), далее следуют группы 25–34 лет (25%) и 45–54 лет (18%). Большинство пользователей (52%) состоят в браке и воспитывают детей, ещё 26% женаты или замужем, но без детей.43% респондентов имеют высшее или неполное высшее образование, 30% — среднее, 27% — среднее специальное. Наибольшая доля участников (43%) имеет доход от 50 до 100 тысяч рублей, 26% — от 100 до 150 тысяч рублей."Мы верим, что сильная финтех-платформа – это не только технологии, но и важная часть повседневной жизни, поскольку более 60% респондентов нашего исследования подтвердили, что сравнение финансовых продуктов – важное решение для их семейного бюджета", – отметил генеральный директор Сравни Александр Крайник.

