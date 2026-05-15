Суд по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро с Euroclear Bank
2026-05-15T19:30+0300
МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро (около 17,3 триллиона рублей) с бельгийского Euroclear Bank, сообщил РИА Новости один из участников заседания, прошедшего в закрытом режиме. "Иск удовлетворен полностью, взыскано 200 миллиарда евро", - сказал собеседник агентства. Исковое заявление ЦБ поступило в суд в декабре. Банк России, комментируя иск, сообщал, что просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими ему денежными средствами и ценными бумагами. Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
