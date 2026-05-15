Sohu: количество погибших иностранных наемников на Украине растет
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Череда ударов высокоточным оружием со стороны Вооруженных сил России повлекла за собой серьезный урон среди зарубежных легионеров на Украине, сообщает издание Sohu.
"Недавно российские военные нанесли серию высокоточных ударов, которые привели к уничтожению несколько пунктов временной дислокации иностранных наемников на Украине. Они понесли значительные потери. Эти атаки в очередной раз продемонстрировали уязвимое положение иностранцев на российско-украинском поле боя и издержки Запада от вмешательства в конфликт", — говорится в публикации.
Согласно деталям материала, ради компенсации крупных потерь в численности бойцов, руководство в Киеве форсировало процесс привлечения наемных солдат из азиатских стран, государств Латинской Америки и Ближневосточного региона.
"По мере усиления российских атак желание западных наемников отправляться умирать на Украину снизилось. <…> Положение иностранных наемников на Украине крайне тяжелое — они не только подвержены высокоточным ударам ВС России, но и страдают от дефицита боеприпасов и вооружения, хаоса в системе командования, и, по факту, используются украинской армией в качестве "пушечного мяса", — резюмировали в статье.
Оборонное ведомство России неоднократно утверждало, что киевские власти относятся к иностранным бойцам как к одноразовому материалу, поэтому армия России продолжит ликвидировать их на всей украинской территории. Граждане, прибывшие участвовать в боях ради заработка, в многочисленных беседах с прессой сами подтверждали, что руководство ВСУ организует их действия крайне слабо, а вероятность уцелеть минимальна, так как ожесточенность столкновений совершенно несопоставима с привычным для них опытом в Афганистане или на Ближнем Востоке.