https://1prime.ru/20260515/svo-869971386.html

"Они страдают". СМИ забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО

"Они страдают". СМИ забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО - 15.05.2026, ПРАЙМ

"Они страдают". СМИ забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО

Череда ударов высокоточным оружием со стороны Вооруженных сил России повлекла за собой серьезный урон среди зарубежных легионеров на Украине, сообщает издание... | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T23:27+0300

2026-05-15T23:27+0300

2026-05-15T23:27+0300

россия

общество

украина

запад

киев

вс рф

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Череда ударов высокоточным оружием со стороны Вооруженных сил России повлекла за собой серьезный урон среди зарубежных легионеров на Украине, сообщает издание Sohu."Недавно российские военные нанесли серию высокоточных ударов, которые привели к уничтожению несколько пунктов временной дислокации иностранных наемников на Украине. Они понесли значительные потери. Эти атаки в очередной раз продемонстрировали уязвимое положение иностранцев на российско-украинском поле боя и издержки Запада от вмешательства в конфликт", — говорится в публикации.Согласно деталям материала, ради компенсации крупных потерь в численности бойцов, руководство в Киеве форсировало процесс привлечения наемных солдат из азиатских стран, государств Латинской Америки и Ближневосточного региона."По мере усиления российских атак желание западных наемников отправляться умирать на Украину снизилось. <…> Положение иностранных наемников на Украине крайне тяжелое — они не только подвержены высокоточным ударам ВС России, но и страдают от дефицита боеприпасов и вооружения, хаоса в системе командования, и, по факту, используются украинской армией в качестве "пушечного мяса", — резюмировали в статье.Оборонное ведомство России неоднократно утверждало, что киевские власти относятся к иностранным бойцам как к одноразовому материалу, поэтому армия России продолжит ликвидировать их на всей украинской территории. Граждане, прибывшие участвовать в боях ради заработка, в многочисленных беседах с прессой сами подтверждали, что руководство ВСУ организует их действия крайне слабо, а вероятность уцелеть минимальна, так как ожесточенность столкновений совершенно несопоставима с привычным для них опытом в Афганистане или на Ближнем Востоке.

украина

запад

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , украина, запад, киев, вс рф, всу