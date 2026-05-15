https://1prime.ru/20260515/t-bank-869962072.html

Т-Банк расширил возможности для переводов за рубеж

Т-Банк расширил возможности для переводов за рубеж - 15.05.2026, ПРАЙМ

Т-Банк расширил возможности для переводов за рубеж

Т-Банк расширил возможности для переводов на карты UnionPay, теперь деньги можно переводить более чем в 60 стран, независимо от того, в какой стране находится... | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T16:37+0300

2026-05-15T16:37+0300

2026-05-15T16:37+0300

финансы

банки

unionpay

тинькофф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865553185_0:229:3233:2048_1920x0_80_0_0_7fb46a74f5830fb8d5e9da796bdf0c5a.jpg

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Т-Банк расширил возможности для переводов на карты UnionPay, теперь деньги можно переводить более чем в 60 стран, независимо от того, в какой стране находится получатель, сообщается в пресс-релизе банка. "Теперь из Т-Банка можно переводить деньги на карты UnionPay, выпущенные в 61 стране, независимо от того, в какой стране находится получатель. Для перевода необходим только номер карты и ФИО получателя, деньги зачисляются моментально - как переводы внутри России", - говорится там. Поясняется, что для перевода на карту в другую страну клиенту не нужна отдельная карта со счетом в валюте, в которой будет перевод, - необходим только счет в рублях в банке. Также при переводе не требуются такие данные, как номер счета в иностранном формате (IBAN), код банка (SWIFT) и так далее, - достаточно номера карты и ФИО получателя, а единоразово можно переводить до 5000 долларов или эквивалентные суммы в валюте перевода. "Теперь можно отправлять деньги на карты UnionPay, выпущенные не только в Китае, но и в других странах, - независимо от того, где находится получатель. Перевод в Дубай, Гуанчжоу или Ташкент работает так же просто и быстро, как и внутри России", - заключил руководитель отдела переводов Т-Банка Артем Авладеев, слова которого приводятся в релизе.

https://1prime.ru/20260422/t-bank-869374106.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, unionpay, тинькофф