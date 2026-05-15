СМИ раскрыли, почему Такер Карлсон выпустил разоблачение Зеленского - 15.05.2026, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, почему Такер Карлсон выпустил разоблачение Зеленского
Интервью Такера Карлсона с Юлией Мендель, бывшим пресс-секретарем Владимира Зеленского, было обнародовано на фоне серьезного ослабления позиций главы киевского режима на Западе, сообщает немецкое издание Junge Welt. | 15.05.2026, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, почему Такер Карлсон выпустил разоблачение Зеленского

МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Интервью Такера Карлсона с Юлией Мендель, бывшим пресс-секретарем Владимира Зеленского, было обнародовано на фоне серьезного ослабления позиций главы киевского режима на Западе, сообщает немецкое издание Junge Welt.
"Такер Карлсон опубликовал в понедельник интервью с Юлией Мендель. В нем она выдвигает серьезные обвинения в коррупции и диктатуре против Зеленского. <…> Тот факт, что Карлсон решил опубликовать интервью <…>, вероятно, свидетельствует о значительном ухудшении положения Зеленского, по крайней мере, в американских республиканских кругах", — отмечается в публикации.
Подчеркивается важность публикации данного интервью на фоне обострения коррупционных скандалов в Украине, вызванных обнародованием аудиозаписей, якобы содержащих голос Зеленского.

Юлия Мендель на этой неделе ответила на вопросы журналиста Такера Карлсона, сделав несколько нашумевших заявлений. Она утверждала, что на критику Зеленского людей отправляют на фронт. Мендель также заявила, что Зеленский говорил о важности пропаганды, сравнимой с методами Геббельса, и называла его диктатором, стремящимся удержать власть на Украине.
