Взаимная торговля России и Афганистана выросла в 2,6 раза, сообщил Оверчук

2026-05-15T15:26+0300

КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Взаимная торговля России и Афганистана выросла в 2,6 раза в 2026 году, сообщил зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук. "Первая статистика за первые два месяца текущего года показывает рост взаимной торговли в 2,6 раза", - сказал он на полях форума в Казани."Конечно же, мы смотрим на динамику нашей взаимной торговли, потенциал здесь очень большой", - добавил Оверчук.По его словам, цифры достаточно скромные: по российским данным - это порядка 326 миллионов долларов, по афганским данным - около 500 миллионов долларов.Москва и Кабул проводят регулярные контакты, в том числе и по линии заинтересованных ведомств, добавил Оверчук.

