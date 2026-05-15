Взаимная торговля России и Афганистана выросла в 2,6 раза, сообщил Оверчук - 15.05.2026, ПРАЙМ
Взаимная торговля России и Афганистана выросла в 2,6 раза, сообщил Оверчук
Взаимная торговля России и Афганистана выросла в 2,6 раза, сообщил Оверчук
15:26 15.05.2026 (обновлено: 15:27 15.05.2026)
 
Взаимная торговля России и Афганистана выросла в 2,6 раза, сообщил Оверчук

КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Взаимная торговля России и Афганистана выросла в 2,6 раза в 2026 году, сообщил зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук.
"Первая статистика за первые два месяца текущего года показывает рост взаимной торговли в 2,6 раза", - сказал он на полях форума в Казани.
"Конечно же, мы смотрим на динамику нашей взаимной торговли, потенциал здесь очень большой", - добавил Оверчук.
По его словам, цифры достаточно скромные: по российским данным - это порядка 326 миллионов долларов, по афганским данным - около 500 миллионов долларов.
Москва и Кабул проводят регулярные контакты, в том числе и по линии заинтересованных ведомств, добавил Оверчук.
