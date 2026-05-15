Объемы торговли России и Танзании по итогам 2025 года обновили рекорд

Решетников: объемы торговли России и Танзании по итогам 2025 года выросли на 20%
АРУША (Танзания), 15 мая - ПРАЙМ. Объемы торговли России и Танзании по итогам прошлого года обновили рекорд, увеличившись по сравнению с 2024 годом на 20%, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на Российско-Танзанийском бизнес-форуме.
"В прошлом году был обновлен рекорд по объему торговли между нашими странами, у нас действительно неплохие темпы роста, плюс 20%. Но, наверное, мало кто скажет, что это весь тот потенциал, который у нас есть. Мы действительно видим, насколько развивается танзанийская экономика, насколько растет производство товаров", - сказал Решетников.
Российский бизнес готов участвовать в развитии местной экономики и помогать, а также открывать российский рынок, поскольку РФ, подчеркнул министр, заинтересована в сбалансированной торговле со своими партнерами. "В этом плане развитие импорта, развитие поставок из Танзании в Россию имеет для нас такой же приоритет, как развитие поставок из России в Танзанию", - указал он.
Решетников добавил, что уже есть примеры проектов, которые идут в Танзании. В частности, это проект по добыче урана с участием "Росатома", который сейчас выходит в активную стадию инвестиций, а также развитие логистики, запуск пробных контейнерных поставок между портами Новороссийска и Дар-эс-Салама.
"Большую работу компания Fesco сделала и продолжает делать", - отметил министр.
Транспортная группа Fesco в пятницу сообщила, что доставила первую экспортную партию контейнеров с изделиями из пластмасс и запчастями для оборудования из Новороссийска в порт Дар-эс-Салам в Танзании. Маршрут проходит через индийский порт Нава-Шева, время в пути составляет около 45 дней. В импортном направлении из Танзании планируется доставлять чай, кофе и другие грузы.