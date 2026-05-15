Трамп хотел бы увеличить присутствие американского бизнеса в Китае

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы увеличения присутствия американского бизнеса в Китае. | 15.05.2026, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 15 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы увеличения присутствия американского бизнеса в Китае. Ранее Белый дом пригласил крупных американских предпринимателей сопровождать президента Трампа в поездке в КНР. Среди них – основатель Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук и другие. "Это (выступление предпринимателей в рамках переговоров – ред.) интересно, потому что они ведут бизнес в Китае, большинство из них здесь работает, но, наверное, хотели бы делать больше. И я бы хотел видеть, что они делают больше", – сказал Трамп в интервью телеканалу FoxNews по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем. По его словам, наращивание американского бизнеса в КНР отразилось бы хорошо на торговом балансе, он бы стал "фантастическим".

