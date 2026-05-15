Трамп хотел бы увеличить присутствие американского бизнеса в Китае
2026-05-15T04:52+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
китай
кнр
сша
дональд трамп
си цзиньпин
tesla
apple
ВАШИНГТОН, 15 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы увеличения присутствия американского бизнеса в Китае.
Ранее Белый дом пригласил крупных американских предпринимателей сопровождать президента Трампа в поездке в КНР. Среди них – основатель Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук и другие.
"Это (выступление предпринимателей в рамках переговоров – ред.) интересно, потому что они ведут бизнес в Китае, большинство из них здесь работает, но, наверное, хотели бы делать больше. И я бы хотел видеть, что они делают больше", – сказал Трамп в интервью телеканалу FoxNews по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем.
По его словам, наращивание американского бизнеса в КНР отразилось бы хорошо на торговом балансе, он бы стал "фантастическим".
