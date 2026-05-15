"Настал час расплаты": на Западе раскрыли планы Трампа для Зеленского - 15.05.2026, ПРАЙМ
"Настал час расплаты": на Западе раскрыли планы Трампа для Зеленского
07:34 15.05.2026
 
"Настал час расплаты": на Западе раскрыли планы Трампа для Зеленского

МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Коррупционный скандал, разразившийся на Украине и связанный с ближайшими соратниками Владимира Зеленского, стал персональным ударом Дональда Трампа по лидеру киевского режима, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй в социальной сети X.
"Теперь Владимир стал вором киевским. Вся его тирания, его разгон всего, что можно хоть отдаленно назвать демократией, его гонения на церковь, его расправа над каждым, кто не был частью его воровской клики — за все это их (близких Зеленского. — Прим. ред.) пакует антикоррупционная полиция. Кто стоит за этим? Дональд Трамп стоит за этим. Американское правительство продвинуло своих людей, которых они тщательно разместили в агентстве, которому поручено проводить аудит и докапываться до корней коррупции, масштабы которой почти невозможно описать. <…> Мы имеем дело с сотнями миллионов фунтов, долларов, евро преступных богатств, и теперь настал час расплаты", — заявил он.
На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд наложил арест на эту недвижимость.

Позже ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не уточняются, но, по информации издания "Страна.ua", речь идет, в том числе, о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который также проходит по другому делу о коррупции. В списке фигурирует и бизнесмен, связанный с Миндичгейтом. По имеющимся данным, это Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.

Впоследствии глава САП Александр Якименко сообщил, что ведомство просит об аресте Ермака, предлагая установить залог в размере 180 миллионов гривен.

Экс-руководителя офиса Зеленского отправили в отставку в ноябре на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере Украины.
