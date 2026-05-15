https://1prime.ru/20260515/tramp-869968788.html

Трамп в I квартале активно скупал акции Nvidia и Microsoft

Трамп в I квартале активно скупал акции Nvidia и Microsoft - 15.05.2026, ПРАЙМ

Трамп в I квартале активно скупал акции Nvidia и Microsoft

Президент США Дональд Трамп в первом квартале 2026 года потратил десятки миллионов долларов на покупку акций технологических гигантов, включая Nvidia и... | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T20:49+0300

2026-05-15T20:49+0300

2026-05-15T20:49+0300

технологии

акции

рынок

сша

дональд трамп

microsoft

alphabet

nvidia

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866766009_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c835b072af3e44cb4c987b676cf245dc.jpg

ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в первом квартале 2026 года потратил десятки миллионов долларов на покупку акций технологических гигантов, включая Nvidia и Microsoft, а также ряда инвестфондов, следует из проведенного РИА Новости анализа финансовой отчетности американского лидера. Согласно форме 278-T, поданной Трампом в Управление по этике при правительстве США (OGE) на этой неделе, на покупку акций Nvidia он потратил от 1,666 миллиона до 6,63 миллиона долларов, в то время как вложения в ценные бумаги Microsoft составили от 2,3 миллиона до 7,83 миллиона долларов. Такая существенная разница в оценке обусловлена спецификой отчетности, в которой указывается не точная стоимость каждой транзакции, а лишь ценовой диапазон (рамка). Кроме того, портфель Трампа пополнился бумагами Alphabet - холдинга, владеющего поисковиком Google. Согласно поданным сведениям, общая сумма инвестиций в акции материнской компании техгиганта составила от 1,55 миллиона до 3,25 миллиона долларов. Также, согласно отчетности, от 3,6 миллиона до 13,4 миллиона долларов было вложено в фонды Vanguard. Это один из крупнейших мировых инвестиционных гигантов, управляющий триллионами долларов. Ранее Трамп представил в OGE 113-страничный отчет, согласно которому в первом квартале 2026 года он совершил 3642 операции по покупке и продаже ценных бумаг. Общий объем этих сделок оценивается в сумму до 616 миллионов долларов (в среднем по 60 транзакций за каждый торговый день).

https://1prime.ru/20260515/zelenskiy-869953998.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, акции, рынок, сша, дональд трамп, microsoft, alphabet, nvidia