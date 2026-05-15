Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп в I квартале активно скупал акции Nvidia и Microsoft - 15.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260515/tramp-869968788.html
Трамп в I квартале активно скупал акции Nvidia и Microsoft
Трамп в I квартале активно скупал акции Nvidia и Microsoft - 15.05.2026, ПРАЙМ
Трамп в I квартале активно скупал акции Nvidia и Microsoft
Президент США Дональд Трамп в первом квартале 2026 года потратил десятки миллионов долларов на покупку акций технологических гигантов, включая Nvidia и... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T20:49+0300
2026-05-15T20:49+0300
технологии
акции
рынок
сша
дональд трамп
microsoft
alphabet
nvidia
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866766009_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c835b072af3e44cb4c987b676cf245dc.jpg
ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в первом квартале 2026 года потратил десятки миллионов долларов на покупку акций технологических гигантов, включая Nvidia и Microsoft, а также ряда инвестфондов, следует из проведенного РИА Новости анализа финансовой отчетности американского лидера. Согласно форме 278-T, поданной Трампом в Управление по этике при правительстве США (OGE) на этой неделе, на покупку акций Nvidia он потратил от 1,666 миллиона до 6,63 миллиона долларов, в то время как вложения в ценные бумаги Microsoft составили от 2,3 миллиона до 7,83 миллиона долларов. Такая существенная разница в оценке обусловлена спецификой отчетности, в которой указывается не точная стоимость каждой транзакции, а лишь ценовой диапазон (рамка). Кроме того, портфель Трампа пополнился бумагами Alphabet - холдинга, владеющего поисковиком Google. Согласно поданным сведениям, общая сумма инвестиций в акции материнской компании техгиганта составила от 1,55 миллиона до 3,25 миллиона долларов. Также, согласно отчетности, от 3,6 миллиона до 13,4 миллиона долларов было вложено в фонды Vanguard. Это один из крупнейших мировых инвестиционных гигантов, управляющий триллионами долларов. Ранее Трамп представил в OGE 113-страничный отчет, согласно которому в первом квартале 2026 года он совершил 3642 операции по покупке и продаже ценных бумаг. Общий объем этих сделок оценивается в сумму до 616 миллионов долларов (в среднем по 60 транзакций за каждый торговый день).
https://1prime.ru/20260515/zelenskiy-869953998.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866766009_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b28e2704e2febee777487e3080e8125e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, акции, рынок, сша, дональд трамп, microsoft, alphabet, nvidia
Технологии, Акции, Рынок, США, Дональд Трамп, Microsoft, Alphabet, Nvidia
20:49 15.05.2026
 
Трамп в I квартале активно скупал акции Nvidia и Microsoft

Трамп в I квартале активно скупал акции Nvidia, Microsoft и инвестфондов

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в первом квартале 2026 года потратил десятки миллионов долларов на покупку акций технологических гигантов, включая Nvidia и Microsoft, а также ряда инвестфондов, следует из проведенного РИА Новости анализа финансовой отчетности американского лидера.
Согласно форме 278-T, поданной Трампом в Управление по этике при правительстве США (OGE) на этой неделе, на покупку акций Nvidia он потратил от 1,666 миллиона до 6,63 миллиона долларов, в то время как вложения в ценные бумаги Microsoft составили от 2,3 миллиона до 7,83 миллиона долларов.
Такая существенная разница в оценке обусловлена спецификой отчетности, в которой указывается не точная стоимость каждой транзакции, а лишь ценовой диапазон (рамка).
Кроме того, портфель Трампа пополнился бумагами Alphabet - холдинга, владеющего поисковиком Google. Согласно поданным сведениям, общая сумма инвестиций в акции материнской компании техгиганта составила от 1,55 миллиона до 3,25 миллиона долларов.
Также, согласно отчетности, от 3,6 миллиона до 13,4 миллиона долларов было вложено в фонды Vanguard. Это один из крупнейших мировых инвестиционных гигантов, управляющий триллионами долларов.
Ранее Трамп представил в OGE 113-страничный отчет, согласно которому в первом квартале 2026 года он совершил 3642 операции по покупке и продаже ценных бумаг. Общий объем этих сделок оценивается в сумму до 616 миллионов долларов (в среднем по 60 транзакций за каждый торговый день).
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
"Отсчет начался". СМИ узнали, на что решился Трамп в отношении Зеленского
11:24
 
ТехнологииАкцииРынокСШАДональд ТрампMicrosoftAlphabetNvidia
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала