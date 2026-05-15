ЦБ отметил тенденцию среди МФО к смене статуса из-за биометрии - 15.05.2026, ПРАЙМ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
ЦБ отметил тенденцию среди МФО к смене статуса из-за биометрии
Банк России отметил тенденцию среди мирофинансовых организаций (МФО) к смене своего статуса с микрофинансовых компаний на микрокредитные, чтобы отсрочить... | 15.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Банк России отметил тенденцию среди мирофинансовых организаций (МФО) к смене своего статуса с микрофинансовых компаний на микрокредитные, чтобы отсрочить обязательное использование биометрии для выдачи займов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Крупные МФО теперь обязаны подтверждать личность заемщика через ЕБС при выдаче микрозаймов онлайн - соответствующая норма вступила в силу с 1 марта. При этом у многих крупных микрофинансовых компаний (МФК) есть дочерние микрокредитные компании (МКК), что позволит им выдавать займы на прежних условиях. "Обязанность проводить идентификацию и аутенфикацию с использованием единой биометрической системы (ЕБС) - достаточно сложное регуляторное изменение для рынка. В связи с этим мы видим, что с начала 2026 года наблюдается тенденция смены компаниями статуса с МФК на МКК", - говорится в сообщении. "Эта тенденция обусловлена тем, что в отношении МКК обязанность использования ЕБС отсрочена на год. По закону у МФК есть право поменять статус на МКК при условии исполнения обязательств перед инвесторами", - указали регулятор. По данным Банка России, сейчас в государственном реестре МФО содержится сведения о 27 МФК, хотя еще в конце 2025 года их было 39 – 12 МФК с начала года сменили статус на МКК. "Среди оставшихся МФК, исторически обслуживающих физических лиц, на данный момент 16", - уточняется в сообщении. В ЦБ напомнили, что через год, с 1 марта 2027 года, обязанность о внедрении биометрии будет распространяться и на МКК. "Рынок должен это учитывать и подключаться к ЕБС. Банк России со своей стороны готов оказывать методологическую и регуляторную поддержку добросовестным игрокам", - заключили в пресс-службе.
