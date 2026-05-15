ЦБ удовлетворен решением суда о незаконности действий Euroclear
2026-05-15T21:17+0300
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ЦБ РФ удовлетворен решением суда, который признал незаконность действий депозитария Euroclear, причиняющих убытки Банку России, сообщил регулятор. Ранее в пятницу Арбитражный суд Москвы по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро (около 17,3 триллиона рублей по текущему курсу) с бельгийского Euroclear Bank. "Мы удовлетворены решением суда, который признал незаконность действий депозитария Euroclear, причиняющих убытки Банку России", - говорится в сообщении. Банк России 12 декабря прошлого года подал иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы. Регулятор попросил о проведении заседания суда в закрытом режиме. Как поясняла глава регулятора Эльвира Набиуллина, это нужно, поскольку в ходе процесса будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну. Сумма иска на момент подачи составляла колоссальные 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода ЦБ. Глава ЦБ не стала говорить, как в случае положительного решения суда будет возмещаться ущерб. При этом Набиуллина отмечала, что регулятор думает над возможностью идти в международные суды с последующим приведением в исполнение их актов в других государствах. Евросоюз 12 декабря прошлого года принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. При этом на декабрьском саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредитования Украины на ближайшие два года - Бельгия, выступавшая против, перетянула на свою сторону ряд других государств, и инициатива была заблокирована.
