Аналитик прогнозирует дефицит цинка в мире в 2026 году

2026-05-15T19:07+0300

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Мировой рынок цинка в текущем году ожидает дефицит, несмотря на прогнозируемый ранее профицит, нехватка металла может составить примерно 50 тысяч тонн, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. "Рынок может стать дефицитным по итогам 2026 года несмотря на прогнозы профицита от 2025 года", - сказал он, говоря о прогнозе на мировом рынке. Смирнов уточнил, что спрос может составить около 14 миллионов тонн, в то время как предложение упадет ниже отметки в 13,95 миллиона тонн. Следовательно, дефицит цинка может составить приблизительно 50 тысяч тонн. По оценке Международной исследовательской группы по свинцу и цинку (ILZSG) от октября прошлого года, в 2026 году прогнозировался профицит цинка в размере 271 тысячи тонн. ILZSG в апреле обновила свой прогноз по балансу на мировом рынке цинка в текущем году. Так, организация ожидает, что спрос на металл превысит предложение, а дефицит составит примерно 19 тысяч тонн.

