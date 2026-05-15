"Абсолютно разрушительно". На Западе испугались ответа России на эскалацию
2026-05-15T01:28+0300
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Европейские союзники Киева, постоянно усиливая напряжение в конфликте на Украине подталкивают Россию к решительным мерам, , такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер."Европа продолжает повышать ставки в конфликте на Украине. <…> Это не может продолжаться бесконечно, <…> и в конце концов Россия будет вынуждена решительно действовать. <…> Европе могут не дать возможности ответить на эскалацию своей эскалацией. <…> Вполне вероятно, мы сможем увидеть, что у России есть не только ракеты "Искандер". И для Украины это будет абсолютно разрушительно", — заявил аналитик.По его мнению, лидеры европейских стран угрожают России, не имея необходимых ресурсов для осуществления своих угроз."Пока Россия становится сильнее, Европа слабеет. <…> Вся Европа слаба. У них вообще нет военного потенциала. Сила, которую они демонстрируют, держится лишь на предположении, что Америка их прикроет", — добавил Риттер.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО на своих западных границах. Альянс расширяет свои инициативы, называя это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением сил блока в Европе. Российский МИД заявлял о готовности к диалогу с НАТО, но на равных условиях и при отказе Запада от курса на милитаризацию региона.
Аналитик Риттер: Запад в конфликте на Украине провоцирует Россию на мощный ответ
