"Это плохо кончится". В США высказались о судьбе Украины в следующем году - 15.05.2026, ПРАЙМ
"Это плохо кончится". В США высказались о судьбе Украины в следующем году
2026-05-15T03:40+0300
03:40 15.05.2026
 
"Это плохо кончится". В США высказались о судьбе Украины в следующем году

Аналитик Макгрегор: ситуация на Украине плохо завершится

МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Украина оказалась в очень сложной ситуации, из которой не способна найти выход, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник Минобороны США Дуглас Макгрегор.
"У Украины практически нет промышленного потенциала. <…> Дроны, которые они запускают на территорию России, не могли бы быть произведены без помощи Великобритании и Германии и даже Польши. <…> А также при участии Франции. <…> И это одна из причин, по которой русские злятся на нас — за то, что мы позволили трупу под названием Украина так долго находиться на аппарате жизнеобеспечения, хотя этого нельзя было допускать", — заявил эксперт.
Вместе с тем он сделал неутешительный прогноз относительно будущего Украины.
"Я очень удивлюсь, если мы будем говорить об этом (о конфликте на Украине. — Прим. ред.) в следующем году. <…> Это плохо кончится", — подчеркнул эксперт.
По информации Минобороны, за последние сутки российская армия установила контроль над населенным пунктом Николаевка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, ВС России нанесли массированный удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по оборонной промышленности Украины, военным аэродромам и объектам инфраструктуры, использующимся в интересах ВСУ. За сутки украинские войска потеряли 1 190 военных, снаряд HIMARS и 390 дронов.
