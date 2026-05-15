Буданов* сделал громкое заявление о конфликте на Украине
Буданов исключил смягчение мобилизации
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныКирилл Буданов*
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* отверг смягчение мобилизации на Украине.
"Набор добровольцев не способен покрыть необходимое армии количество. Это невозможно из-за экономических проблем и невозможно потому, что после 12 с половиной лет войны нет ничего, что мотивировало бы такое количество людей идти добровольцами", – заявил он в интервью Times.
Буданов* добавил, что мобилизационные мероприятия необходимо продолжать, даже несмотря на критику общества.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
