На Западе выступили с тяжелым признанием об ударах возмездия ВС России - 15.05.2026, ПРАЙМ
На Западе выступили с тяжелым признанием об ударах возмездия ВС России
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Российские удары возмездия последних дней продемонстрировали критическое состояние украинской системы противовоздушной обороны, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Многие сейчас обращают внимание на почти полное отсутствие какой-либо видимой системы противовоздушной обороны со стороны Украины. Украинцы, конечно, утверждают, что сбили часть дронов, но количество попаданий, их общий масштаб &lt;…&gt; в совокупности свидетельствуют о совсем другом — о массированных российских ударах, которые перегрузили украинскую оборону настолько, что она практически перестала существовать", — отметил он.По мнению эксперта, происходящее указывает на фактическую приостановку поставок американских ракет для комплексов Patriot. Как считает аналитик, после конфликта с Ираном США пытаются восполнить собственные запасы вооружений."При такой ситуации, по сути, говорить о полноценной украинской системе противовоздушной обороны уже не приходится", — подчеркнул Меркурис.Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что на этой неделе российская армия нанесла три удара возмездия по объектам украинского ОПК, ТЭК и инфраструктуре ВСУ. В числе пораженных целей названы предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, аэродромы, места хранения и запуска беспилотников, склады боеприпасов и топлива, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты в приграничных и других регионах России. В ответ российские военные наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
23:33 15.05.2026 (обновлено: 23:34 15.05.2026)
 
На Западе выступили с тяжелым признанием об ударах возмездия ВС России

Меркурис: удары возмездия России вскрыли кризис украинской ПВО

