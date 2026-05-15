На Западе выступили с тяжелым признанием об ударах возмездия ВС России
Меркурис: удары возмездия России вскрыли кризис украинской ПВО
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Российские удары возмездия последних дней продемонстрировали критическое состояние украинской системы противовоздушной обороны, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Многие сейчас обращают внимание на почти полное отсутствие какой-либо видимой системы противовоздушной обороны со стороны Украины. Украинцы, конечно, утверждают, что сбили часть дронов, но количество попаданий, их общий масштаб <…> в совокупности свидетельствуют о совсем другом — о массированных российских ударах, которые перегрузили украинскую оборону настолько, что она практически перестала существовать", — отметил он.
"При такой ситуации, по сути, говорить о полноценной украинской системе противовоздушной обороны уже не приходится", — подчеркнул Меркурис.
Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что на этой неделе российская армия нанесла три удара возмездия по объектам украинского ОПК, ТЭК и инфраструктуре ВСУ. В числе пораженных целей названы предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, аэродромы, места хранения и запуска беспилотников, склады боеприпасов и топлива, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты в приграничных и других регионах России. В ответ российские военные наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.