В США промышленное производство в апреле выросло лучше прогноза - 15.05.2026, ПРАЙМ
В США промышленное производство в апреле выросло лучше прогноза
Объем промышленного производства в США в апреле вырос на 0,7% к предшествовавшему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T16:48+0300
Промышленность, Мировая экономика, США
16:48 15.05.2026
 
В США промышленное производство в апреле выросло лучше прогноза

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в апреле вырос на 0,7% к предшествовавшему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя лишь на 0,3%.
Загрузка промышленных мощностей в апреле увеличилась до 76,1% с уровня марта в 75,7%. Аналитики ждали показатель в 75,8%.
Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель - один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.
