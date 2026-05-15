https://1prime.ru/20260515/usa-869962339.html
В США промышленное производство в апреле выросло лучше прогноза
В США промышленное производство в апреле выросло лучше прогноза - 15.05.2026, ПРАЙМ
В США промышленное производство в апреле выросло лучше прогноза
Объем промышленного производства в США в апреле вырос на 0,7% к предшествовавшему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T16:48+0300
2026-05-15T16:48+0300
2026-05-15T16:48+0300
промышленность
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83086/08/830860887_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a94aa2a7ed2cce8403a54d25a8d401ad.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в апреле вырос на 0,7% к предшествовавшему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя лишь на 0,3%.Загрузка промышленных мощностей в апреле увеличилась до 76,1% с уровня марта в 75,7%. Аналитики ждали показатель в 75,8%.Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель - один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.
https://1prime.ru/20260515/dollar-869951379.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83086/08/830860887_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_be48d694cfed2c5907c2c10138fa5bb8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, мировая экономика, сша
Промышленность, Мировая экономика, США
В США промышленное производство в апреле выросло лучше прогноза
В США промышленное производство в апреле выросло к марту на 0,7%