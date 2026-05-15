В США промышленное производство в апреле выросло лучше прогноза

Объем промышленного производства в США в апреле вырос на 0,7% к предшествовавшему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США.

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в апреле вырос на 0,7% к предшествовавшему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя лишь на 0,3%.Загрузка промышленных мощностей в апреле увеличилась до 76,1% с уровня марта в 75,7%. Аналитики ждали показатель в 75,8%.Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель - один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.

