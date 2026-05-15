Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве - 15.05.2026, ПРАЙМ

Самой высокооплачиваемой вакансией в Москве в мае стал врач-невролог (от 400 тысяч рублей), в Санкт-Петербурге - водитель-экспедитор категории С и Е (221-280... | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T07:47+0300

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Самой высокооплачиваемой вакансией в Москве в мае стал врач-невролог (от 400 тысяч рублей), в Санкт-Петербурге - водитель-экспедитор категории С и Е (221-280 тысяч рублей), а среди остальных городов-миллиоников - врач-стоматолог в Воронеже (400-500 тысяч рублей), выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob, изучив базу вакансий, размещенных на сервисе. Согласно данным, предоставленным авторами исследования, в топ-5 вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями в Москве вошли врач-невролог, главный бухгалтер (300-350 тысяч рублей), руководитель отдела продаж фармпрепаратов (от 300 тысяч рублей), врач-косметолог (от 300 тысяч рублей) и руководитель отдела выкупа автомобилей (250-300 тысяч рублей). В Санкт-Петербурге в топ-5 вошли водитель-экспедитор категории С и Е, директор по маркетингу (200-250 тысяч рублей), менеджер по продажам запчастей складской техники (200-210 тысяч рублей), врач-хирург (от 200 тысяч рублей) и менеджер по продажам на IT-курсах (та же сумма). Дело обстоит похоже и в других крупных городах - их топы лучших зарплатных предложений тоже возглавляют врачи разных направлений. В Воронеже топ возглавляет вакансия стоматолога-имплантолога. Вакансия стоматолога-хирурга занимает первое место в топе Уфы (от 200 тысяч рублей). В свою очередь, главные врачи стоматологии стоят на первых местах в топах Красноярска (200-500 тысяч рублей) и Перми (350-500 тысяч рублей). А топы Казани и Нижнего Новгорода возглавляют врачи-гинекологи - в Нижнем Новгороде гинекологам-хирургам предлагают от 250 тысяч рублей, в Казани гинекологам-акушерам - от 200-500 тысяч рублей. Первые места в топах вакансий Волгограда и Челябинска занимают хирурги-флебологи - в Волгограде им предлагают 150-300 тысяч рублей, в Челябинске - от 150 тысяч рублей. Не отстают и работодатели, которые ищут квалифицированных рабочих, водителей и специалистов по продажам. Например, мастера по ремонту и обслуживанию систем кондиционирования особенно востребованы в Краснодаре, где им готовы платить 200-300 тысяч рублей. В Екатеринбурге больше всего предлагают инженерам-электромонтажникам (150-200 тысяч рублей), в Самаре - руководителям по развитию в аутсорсинге рабочего персонала (от 200 тысяч рублей). В Ростове-на-Дону самая высокооплачиваемая вакансия - региональный руководитель (от 150 тысяч рублей). В Омске больше всего предлагают менеджерам по оценке и выкупу автомобилей (от 130 тысяч рублей), а в Новосибирске - водителям категории Е (175-320 тысяч рублей).

