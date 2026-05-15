Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве - 15.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260515/vakansii-869948200.html
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве - 15.05.2026, ПРАЙМ
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
Самой высокооплачиваемой вакансией в Москве в мае стал врач-невролог (от 400 тысяч рублей), в Санкт-Петербурге - водитель-экспедитор категории С и Е (221-280... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T07:47+0300
2026-05-15T07:47+0300
бизнес
общество
москва
санкт-петербург
воронеж
superjob
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869948200.jpg?1778820460
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Самой высокооплачиваемой вакансией в Москве в мае стал врач-невролог (от 400 тысяч рублей), в Санкт-Петербурге - водитель-экспедитор категории С и Е (221-280 тысяч рублей), а среди остальных городов-миллиоников - врач-стоматолог в Воронеже (400-500 тысяч рублей), выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob, изучив базу вакансий, размещенных на сервисе. Согласно данным, предоставленным авторами исследования, в топ-5 вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями в Москве вошли врач-невролог, главный бухгалтер (300-350 тысяч рублей), руководитель отдела продаж фармпрепаратов (от 300 тысяч рублей), врач-косметолог (от 300 тысяч рублей) и руководитель отдела выкупа автомобилей (250-300 тысяч рублей). В Санкт-Петербурге в топ-5 вошли водитель-экспедитор категории С и Е, директор по маркетингу (200-250 тысяч рублей), менеджер по продажам запчастей складской техники (200-210 тысяч рублей), врач-хирург (от 200 тысяч рублей) и менеджер по продажам на IT-курсах (та же сумма). Дело обстоит похоже и в других крупных городах - их топы лучших зарплатных предложений тоже возглавляют врачи разных направлений. В Воронеже топ возглавляет вакансия стоматолога-имплантолога. Вакансия стоматолога-хирурга занимает первое место в топе Уфы (от 200 тысяч рублей). В свою очередь, главные врачи стоматологии стоят на первых местах в топах Красноярска (200-500 тысяч рублей) и Перми (350-500 тысяч рублей). А топы Казани и Нижнего Новгорода возглавляют врачи-гинекологи - в Нижнем Новгороде гинекологам-хирургам предлагают от 250 тысяч рублей, в Казани гинекологам-акушерам - от 200-500 тысяч рублей. Первые места в топах вакансий Волгограда и Челябинска занимают хирурги-флебологи - в Волгограде им предлагают 150-300 тысяч рублей, в Челябинске - от 150 тысяч рублей. Не отстают и работодатели, которые ищут квалифицированных рабочих, водителей и специалистов по продажам. Например, мастера по ремонту и обслуживанию систем кондиционирования особенно востребованы в Краснодаре, где им готовы платить 200-300 тысяч рублей. В Екатеринбурге больше всего предлагают инженерам-электромонтажникам (150-200 тысяч рублей), в Самаре - руководителям по развитию в аутсорсинге рабочего персонала (от 200 тысяч рублей). В Ростове-на-Дону самая высокооплачиваемая вакансия - региональный руководитель (от 150 тысяч рублей). В Омске больше всего предлагают менеджерам по оценке и выкупу автомобилей (от 130 тысяч рублей), а в Новосибирске - водителям категории Е (175-320 тысяч рублей).
москва
санкт-петербург
воронеж
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , москва, санкт-петербург, воронеж, superjob
Бизнес, Общество , МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Воронеж, SuperJob
07:47 15.05.2026
 
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

SuperJob: врач-невролог в Москве стал самым высокооплачиваемым в мае

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Самой высокооплачиваемой вакансией в Москве в мае стал врач-невролог (от 400 тысяч рублей), в Санкт-Петербурге - водитель-экспедитор категории С и Е (221-280 тысяч рублей), а среди остальных городов-миллиоников - врач-стоматолог в Воронеже (400-500 тысяч рублей), выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob, изучив базу вакансий, размещенных на сервисе.
Согласно данным, предоставленным авторами исследования, в топ-5 вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями в Москве вошли врач-невролог, главный бухгалтер (300-350 тысяч рублей), руководитель отдела продаж фармпрепаратов (от 300 тысяч рублей), врач-косметолог (от 300 тысяч рублей) и руководитель отдела выкупа автомобилей (250-300 тысяч рублей).
В Санкт-Петербурге в топ-5 вошли водитель-экспедитор категории С и Е, директор по маркетингу (200-250 тысяч рублей), менеджер по продажам запчастей складской техники (200-210 тысяч рублей), врач-хирург (от 200 тысяч рублей) и менеджер по продажам на IT-курсах (та же сумма).
Дело обстоит похоже и в других крупных городах - их топы лучших зарплатных предложений тоже возглавляют врачи разных направлений. В Воронеже топ возглавляет вакансия стоматолога-имплантолога. Вакансия стоматолога-хирурга занимает первое место в топе Уфы (от 200 тысяч рублей). В свою очередь, главные врачи стоматологии стоят на первых местах в топах Красноярска (200-500 тысяч рублей) и Перми (350-500 тысяч рублей).
А топы Казани и Нижнего Новгорода возглавляют врачи-гинекологи - в Нижнем Новгороде гинекологам-хирургам предлагают от 250 тысяч рублей, в Казани гинекологам-акушерам - от 200-500 тысяч рублей.
Первые места в топах вакансий Волгограда и Челябинска занимают хирурги-флебологи - в Волгограде им предлагают 150-300 тысяч рублей, в Челябинске - от 150 тысяч рублей.
Не отстают и работодатели, которые ищут квалифицированных рабочих, водителей и специалистов по продажам. Например, мастера по ремонту и обслуживанию систем кондиционирования особенно востребованы в Краснодаре, где им готовы платить 200-300 тысяч рублей.
В Екатеринбурге больше всего предлагают инженерам-электромонтажникам (150-200 тысяч рублей), в Самаре - руководителям по развитию в аутсорсинге рабочего персонала (от 200 тысяч рублей). В Ростове-на-Дону самая высокооплачиваемая вакансия - региональный руководитель (от 150 тысяч рублей).
В Омске больше всего предлагают менеджерам по оценке и выкупу автомобилей (от 130 тысяч рублей), а в Новосибирске - водителям категории Е (175-320 тысяч рублей).
 
БизнесОбществоМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГВоронежSuperJob
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала