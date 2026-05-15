ВТБ снизит ставки по рыночной ипотеке и программам рефинансирования
ВТБ с 15 мая снижает на 0,5 п.п. ставки по рыночной ипотеке и программам рефинансирования, сообщает пресс-служба банка.
2026-05-15T08:14+0300
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. ВТБ с 15 мая снижает на 0,5 п.п. ставки по рыночной ипотеке и программам рефинансирования, сообщает пресс-служба банка. "ВТБ с 15 мая снижает на 0,5 п.п. ставки по рыночной ипотеке и программам рефинансирования. Банк также улучшил условия для кредитов на крупные суммы: размер дисконта увеличился до 0,5 п.п., а порог суммы снизился во всех регионах", - говорится в сообщении. Сообщается, что теперь минимальные ставки с учетом дисконтов на покупку квартир на первичном и вторичном рынках составят 17,5% годовых, а на рефинансирование ипотечных кредитов - 18,1%. Пониженную ставку можно получить при сумме кредита от 10 миллионов рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и от 6 миллионов рублей - в остальных регионах. "Условия по государственным ипотечным программам остаются без изменений: по семейной и IT-ипотеке - 6% годовых, по дальневосточной, арктической и льготной ипотеке в новых регионах - 2% годовых. По комбинированным программам минимальные ставки в ВТБ составляют от 6,97% годовых в сочетании с "Семейной" и от 6,99% - с IT-ипотекой. При этом банк планирует также улучшить условия по ней в ближайшее время", - отмечает ВТБ. Банк в этом году уже несколько раз улучшал условия по рыночной ипотеке. С начала года ставка снизилась на 3,8 п.п. при первом взносе до 50,1% и на 4,8 п.п. - при взносе более 50,1%. "Очередное снижение ставок - еще один шаг к повышению доступности вторичного жилья. За счет улучшения условий дисконтов воспользоваться ими теперь могут не только покупатели дорогих объектов, но и значительно больший круг заемщиков - даже при оформлении стандартных квартир", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
