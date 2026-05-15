https://1prime.ru/20260515/yuan-869967539.html

Юань на Мосбирже обновил минимум года к рублю на фоне околонулевых ставок

Юань на Мосбирже обновил минимум года к рублю на фоне околонулевых ставок - 15.05.2026, ПРАЙМ

Юань на Мосбирже обновил минимум года к рублю на фоне околонулевых ставок

Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе, как и ожидалось, остался ниже ключевого уровня 11 рублей. При... | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T19:37+0300

2026-05-15T19:37+0300

2026-05-15T19:37+0300

мнения аналитиков

рынок

торги

китай

рф

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869967539.jpg?1778863048

МОСКВА, 15 мая- ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе, как и ожидалось, остался ниже ключевого уровня 11 рублей. При этом, снижение курса юаня отмечалось четыре дня на неделе, повышение – один день. Волатильность повысилась по сравнению с предыдущей неделей. Диапазон колебаний за исследуемый период составил 10,69-10,93 рубля за юань, то есть валюта КНР обновила минимум с декабря прошлого года. Китайская валюта после пяти недель падения и одной - стабилизации - опять снизилась – вторую неделю подряд.Рубль остался крепким на фоне смещения баланса в сторону продаж валюты экспортерами-сырьевиками, которым поступала выручка от взлетевших в марте цен в связи с ближневосточным конфликтом. При этом спрос остается малоактивным в условиях подавленного импорта, низких покупок валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила и в целом, из-за роста девалютизации расчетов по внешнеэкономической деятельности.Юаневая ставка денежного рынка к завершению недели составила +0,18% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,24% неделей ранее. Диапазон колебаний показателя за неделю составил: +0,18 - +0,27%, оставаясь в околонулевой зоне.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю упал на 21 копейку и составил 10,71 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ опустился на 1,17 рубля до 73,13 рубля, а евро – на 3,37 рубля до 85,18 рубля.Цена барреля нефти марки Brent к концу недели составила около 8 тысяч рублей, против 7,47 тысячи неделей ранее, оставаясь непривычно высокой на фоне ближневосточного кризиса.Рубль продолжил укреплятьсяРубль в начале недели повышался, курс юаня закреплялся ниже ключевой отметки 11 рублей, уходя на минимумы с конца января.Игроки рынка оценивали позитивные для рубля новости. В частности, ЦБ РФ оценил, что чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями РФ в условиях высоких цен на нефть выросли в апреле в 2 раза к марту, до 29,8 миллиарда долларов. Это существенно выше среднемесячного показателя за предыдущие полгода - 15,6 миллиарда долларов.Совокупный спрос на валюту со стороны нефинансовых компаний в апреле вырос относительно предыдущего месяца с 0,9 триллиона до 1,2 триллиона рублей, оценил регулятор.При этом чистые покупки валюты физическими лицами в апреле выросли в 1,7 раза - до 108 миллиардов рублей против 65,2 миллиарда рублей в марте. Покупки превысили значение апреля 2024 и 2025 годов (95,2 миллиарда рублей и 68,5 миллиарда соответственно), превысив и среднемесячное значение за 2025 год (93 миллиарда). В целом же с начала года покупки физических лиц составили 140 миллиардов рублей (за счет нетто-продаж в январе), за сопоставимый период 2024 и 2025 годов они купили валюты на сумму 559 миллиардов и 275 миллиардов, соответственно, оценил регулятор.Наконец, поддержка рублю пришла от прямых оценок Центробанком РФ перспектив поступления валюты в страну. Фактическая цена нефти марки Urals в апреле выросла на 23% к марту, до 94,9 доллара за баррель, что даст дополнительный приток валюты на российский рынок в мае, считает регулятор.ПрогнозыЗавершение недели курс юаня к рублю провел в снижении и обновлении минимумов уже с декабря прошлого года.Участники рынка обратили внимание на оценки ЦБ РФ о том, что приток рублевых средств населения в банки в апреле ускорился, при этом в марте он был ниже февральского уровня. Таким образом, население верит в то, что рублевая доходность выше валютной, и это еще один фактор в поддержку рубля.Между тем, регулятор оценил, что профицит внешней торговли России товарами в январе-марте 2026 года снизился на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 25,325 миллиарда долларов. В то же время, профицит внешней торговли России в марте вырос на 1,676 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 13,966 миллиарда. Относительно февраля 2026 года индикатор вырос на 8,886 миллиарда долларов.Таким образом, в краткосрочной перспективе рубль будет получать поддержку от растущих валютных поступлений – на "эффекте Ормуза". Во второй половине мая конвертация валюты в рубли возрастет за счет налогового периода.Поэтому курс юаня на Мосбирже пока останется ниже психологического уровня 11 рублей и даже может пойти в направлении 10,5 рубля.

https://1prime.ru/20260515/sud-869967399.html

китай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, рынок, торги, китай, рф, мосбиржа