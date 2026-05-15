Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Южная Корея нарастила импорт российского СПГ до 70 миллионов долларов - 15.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260515/zakupki-869957603.html
Южная Корея нарастила импорт российского СПГ до 70 миллионов долларов
Южная Корея нарастила импорт российского СПГ до 70 миллионов долларов - 15.05.2026, ПРАЙМ
Южная Корея нарастила импорт российского СПГ до 70 миллионов долларов
Южная Корея в апреле увеличила закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России почти до 70 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным корейской... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T13:57+0300
2026-05-15T13:57+0300
газ
южная корея
рф
малайзия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865556827_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b6c86a0ad99f5eda27f5e806d8d0db36.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Южная Корея в апреле увеличила закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России почти до 70 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, южнокорейские компании в апреле увеличили импорт СПГ из России до 69,7 миллиона долларов с 61,5 миллиона в марте. Таким образом, сумма закупок выросла на 13,3% в месячном выражении. По итогам апреля РФ стала шестым крупнейшим поставщиком "голубого топлива" в Южную Корею. Больше всего газа страна ввезла из Малайзии (на 564,7 миллиона долларов), США (на 415,6 миллиона долларов) и Канады (на 355,1 миллиона долларов).
https://1prime.ru/20260515/gaz-869951209.html
южная корея
рф
малайзия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865556827_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_5abc90b751ef34f9cdeab96bfad7e811.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, южная корея, рф, малайзия
Газ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, РФ, МАЛАЙЗИЯ
13:57 15.05.2026
 
Южная Корея нарастила импорт российского СПГ до 70 миллионов долларов

Южная Корея в апреле увеличила закупки СПГ из России почти до $70 миллионов

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкФлаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
Флаги России и Южной Кореи. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Южная Корея в апреле увеличила закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России почти до 70 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Так, южнокорейские компании в апреле увеличили импорт СПГ из России до 69,7 миллиона долларов с 61,5 миллиона в марте. Таким образом, сумма закупок выросла на 13,3% в месячном выражении.
По итогам апреля РФ стала шестым крупнейшим поставщиком "голубого топлива" в Южную Корею. Больше всего газа страна ввезла из Малайзии (на 564,7 миллиона долларов), США (на 415,6 миллиона долларов) и Канады (на 355,1 миллиона долларов).
Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
Биржевые цены на газ в Европе слабо растут
09:36
 
ГазЮЖНАЯ КОРЕЯРФМАЛАЙЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала