Южная Корея нарастила импорт российского СПГ до 70 миллионов долларов
2026-05-15T13:57+0300
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Южная Корея в апреле увеличила закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России почти до 70 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, южнокорейские компании в апреле увеличили импорт СПГ из России до 69,7 миллиона долларов с 61,5 миллиона в марте. Таким образом, сумма закупок выросла на 13,3% в месячном выражении. По итогам апреля РФ стала шестым крупнейшим поставщиком "голубого топлива" в Южную Корею. Больше всего газа страна ввезла из Малайзии (на 564,7 миллиона долларов), США (на 415,6 миллиона долларов) и Канады (на 355,1 миллиона долларов).
