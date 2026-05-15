https://1prime.ru/20260515/zakupki-869957603.html

Южная Корея нарастила импорт российского СПГ до 70 миллионов долларов

Южная Корея нарастила импорт российского СПГ до 70 миллионов долларов - 15.05.2026, ПРАЙМ

Южная Корея нарастила импорт российского СПГ до 70 миллионов долларов

Южная Корея в апреле увеличила закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России почти до 70 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным корейской... | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T13:57+0300

2026-05-15T13:57+0300

2026-05-15T13:57+0300

газ

южная корея

рф

малайзия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865556827_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b6c86a0ad99f5eda27f5e806d8d0db36.jpg

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Южная Корея в апреле увеличила закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России почти до 70 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, южнокорейские компании в апреле увеличили импорт СПГ из России до 69,7 миллиона долларов с 61,5 миллиона в марте. Таким образом, сумма закупок выросла на 13,3% в месячном выражении. По итогам апреля РФ стала шестым крупнейшим поставщиком "голубого топлива" в Южную Корею. Больше всего газа страна ввезла из Малайзии (на 564,7 миллиона долларов), США (на 415,6 миллиона долларов) и Канады (на 355,1 миллиона долларов).

https://1prime.ru/20260515/gaz-869951209.html

южная корея

рф

малайзия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, южная корея, рф, малайзия