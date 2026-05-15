Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Угрюмый бойкот": на Западе сделали резкое заявление о России - 15.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260515/zapad-869946908.html
"Угрюмый бойкот": на Западе сделали резкое заявление о России
"Угрюмый бойкот": на Западе сделали резкое заявление о России - 15.05.2026, ПРАЙМ
"Угрюмый бойкот": на Западе сделали резкое заявление о России
Жесткий антироссийский курс и отказ от диалога с Москвой привели европейские государства, особенно Германию, к серьезной дезориентации политической элиты,... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T07:29+0300
2026-05-15T07:29+0300
мировая экономика
германия
bloomberg
ес
йоханн вадефуль
нато
фридрих мерц
владимир путин
запад
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/83594/40/835944059_0:100:3287:1948_1920x0_80_0_0_6d232a9477fbd2cd718d082a46d069d6.jpg
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Жесткий антироссийский курс и отказ от диалога с Москвой привели европейские государства, особенно Германию, к серьезной дезориентации политической элиты, сообщает издание Die Weltwoche."Напряженность в отношениях между Россией и Германией только набирает обороты. &lt;…&gt; Необходимо трезво взглянуть на ситуацию, если российское руководство откажется от нынешней сдержанности. &lt;…&gt; Вместо того чтобы действовать прагматично и с учетом исторического контекста, Германия и ЕС прибегают к риторике о западных ценностях, одновременно саботируя мирные усилия по Украине и впадая в угрюмый бойкот. &lt;…&gt; Нынешняя ситуация свидетельствует о глубокой дезориентации внутри берлинского политического класса", — отмечается в материале.Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью агентству Bloomberg седьмого мая допустил возможность того, что федеральный канцлер Фридрих Мерц может позвонить президенту Владимиру Путину. Однако Вадефуль не уточнил возможные сроки разговора, лишь добавил, что глава немецкого правительства может быть готов, если ситуация потребует такого звонка.Тем временем, десятого мая Мерц заявил, что Москва якобы представляет угрозу для Европы.Путин неоднократно сообщал, что Россия не имеет намерений нападать на страны НАТО, но западные лидеры продолжают запугивать общественность вымышленной угрозой, дабы переключить внимание от внутренних проблем.
https://1prime.ru/20260515/evropa-869946250.html
https://1prime.ru/20260514/svo-869913137.html
германия
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83594/40/835944059_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_6fc97a5492bf885b9ce37b53af39577c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, германия, bloomberg, ес, йоханн вадефуль, нато, фридрих мерц, владимир путин, запад, москва, общество
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Bloomberg, ЕС, Йоханн Вадефуль, НАТО, Фридрих Мерц, Владимир Путин, ЗАПАД, МОСКВА, Общество
07:29 15.05.2026
 
"Угрюмый бойкот": на Западе сделали резкое заявление о России

Weltwoche: антироссийский курс довел Германию до политической дезориентации

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРоссия и ЕС
Россия и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
Россия и ЕС . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Жесткий антироссийский курс и отказ от диалога с Москвой привели европейские государства, особенно Германию, к серьезной дезориентации политической элиты, сообщает издание Die Weltwoche.
"Напряженность в отношениях между Россией и Германией только набирает обороты. <…> Необходимо трезво взглянуть на ситуацию, если российское руководство откажется от нынешней сдержанности. <…> Вместо того чтобы действовать прагматично и с учетом исторического контекста, Германия и ЕС прибегают к риторике о западных ценностях, одновременно саботируя мирные усилия по Украине и впадая в угрюмый бойкот. <…> Нынешняя ситуация свидетельствует о глубокой дезориентации внутри берлинского политического класса", — отмечается в материале.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
"Они хотят воевать". На Западе сделали тяжелое признание о России
06:01
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью агентству Bloomberg седьмого мая допустил возможность того, что федеральный канцлер Фридрих Мерц может позвонить президенту Владимиру Путину. Однако Вадефуль не уточнил возможные сроки разговора, лишь добавил, что глава немецкого правительства может быть готов, если ситуация потребует такого звонка.

Тем временем, десятого мая Мерц заявил, что Москва якобы представляет угрозу для Европы.

Путин неоднократно сообщал, что Россия не имеет намерений нападать на страны НАТО, но западные лидеры продолжают запугивать общественность вымышленной угрозой, дабы переключить внимание от внутренних проблем.
Взрыв - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
На Западе заявили о панике Зеленского из-за событий в зоне СВО
Вчера, 06:39
 
Мировая экономикаГЕРМАНИЯBloombergЕСЙоханн ВадефульНАТОФридрих МерцВладимир ПутинЗАПАДМОСКВАОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала