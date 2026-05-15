"Угрюмый бойкот": на Западе сделали резкое заявление о России
Weltwoche: антироссийский курс довел Германию до политической дезориентации
Россия и ЕС . Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Жесткий антироссийский курс и отказ от диалога с Москвой привели европейские государства, особенно Германию, к серьезной дезориентации политической элиты, сообщает издание Die Weltwoche.
"Напряженность в отношениях между Россией и Германией только набирает обороты. <…> Необходимо трезво взглянуть на ситуацию, если российское руководство откажется от нынешней сдержанности. <…> Вместо того чтобы действовать прагматично и с учетом исторического контекста, Германия и ЕС прибегают к риторике о западных ценностях, одновременно саботируя мирные усилия по Украине и впадая в угрюмый бойкот. <…> Нынешняя ситуация свидетельствует о глубокой дезориентации внутри берлинского политического класса", — отмечается в материале.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью агентству Bloomberg седьмого мая допустил возможность того, что федеральный канцлер Фридрих Мерц может позвонить президенту Владимиру Путину. Однако Вадефуль не уточнил возможные сроки разговора, лишь добавил, что глава немецкого правительства может быть готов, если ситуация потребует такого звонка.
Тем временем, десятого мая Мерц заявил, что Москва якобы представляет угрозу для Европы.
Путин неоднократно сообщал, что Россия не имеет намерений нападать на страны НАТО, но западные лидеры продолжают запугивать общественность вымышленной угрозой, дабы переключить внимание от внутренних проблем.
