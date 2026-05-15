https://1prime.ru/20260515/zarplata-869943576.html

Зарплаты мужчин-руководителей в России в 1,5 раза выше, чем женщин

Зарплаты мужчин-руководителей в России в 1,5 раза выше, чем женщин - 15.05.2026, ПРАЙМ

Зарплаты мужчин-руководителей в России в 1,5 раза выше, чем женщин

Средняя зарплата руководителей-мужчин в октябре 2025 года оказалась в 1,5 раза, или на 71,2 тысячи рублей больше, чем у женщин, выяснило РИА Новости, изучив... | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T00:57+0300

2026-05-15T00:57+0300

2026-05-15T01:37+0300

экономика

общество

росстат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869943576.jpg?1778798274

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Средняя зарплата руководителей-мужчин в октябре 2025 года оказалась в 1,5 раза, или на 71,2 тысячи рублей больше, чем у женщин, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата. Так, зарплаты мужчин на руководящих должностях в среднем по стране в октябре прошлого года составили 212,5 тысячи рублей, а женщин - 141,3 тысячи. Два года назад соотношение составляло 166,3 тысячи рублей у мужчин и 111,5 тысяч у женщин, а разрыв был равен 54,7 тысячи рублей. Самая сильная разница в зарплатах оказалась у руководителей высшего звена - 143,6 тысячи рублей (или в 1,8 раза). Разница в трудовых доходах управляющих в корпоративном секторе составила 67,6 тысячи рублей (в 1,4 раза), у руководителей подразделений в сфере производства - почти 64 тысячи (в 1,5 раза). В гостиничном и ресторанном бизнесе, розничной и оптовой торговле мужчины-руководители получали на 50,5 тысячи рублей, или в 1,5 раза больше женщин. Ранее РИА Новости сообщало, что разница между зарплатами мужчин и женщин в России в 2025 году достигла почти 40 тысяч рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , росстат