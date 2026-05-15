"Украинцы боятся": СМИ сообщили о бедственной ситуации из-за Зеленского - 15.05.2026, ПРАЙМ
"Украинцы боятся": СМИ сообщили о бедственной ситуации из-за Зеленского
Разгорающийся коррупционный скандал, вовлекающий близких соратников Владимира Зеленского, существенно подорвал доверие украинского населения к государственным... | 15.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Разгорающийся коррупционный скандал, вовлекающий близких соратников Владимира Зеленского, существенно подорвал доверие украинского населения к государственным структурам, сообщает издание Responsible Statecraft."Сенсационный опрос показывает, что в вопросе угроз своему будущему украинцы боятся коррупции в правительстве больше, чем конфликта с Россией. &lt;…&gt; А учитывая, что украинский антикоррупционный орган только что предъявил обвинения Андрею Ермаку, бывшему главе офиса Владимира Зеленского, в отмывании денег и коррупции, результаты этого опроса особенно актуальны", — указывается в материале.Автор материала подчеркивает, что такие результаты говорят о глубоком разочаровании украинцев в своем государстве. Более того, в его утверждении прозвучало, что образ внешнего врага в виде России, создаваемый для консолидации общества, больше не действует.&quot;Обеспокоенность коррупцией, выявленная при опросе, показывает, что украинцы фундаментально не доверяют своему государству и элите, и это не изменилось во время &quot;экзистенциальной&quot; войны, которая должна была объединить страну&quot;, — отмечает издание со ссылкой украинского социолога.Responsible Statecraft добавляет, что недавний скандал с президентом и его окружением лишь усугубит ситуацию и усилит обеспокоенность граждан Украины за будущее страны.В начале мая Киевский международный институт социологии обнародовал результаты нового опроса. Согласно полученным данным, 54% граждан Украины считают коррупцию в органах государственной власти более серьезной угрозой для развития страны, чем конфликт с Россией. Противоположную точку зрения высказали 39% респондентов.На этой неделе НАБУ и САП выдвинули обвинения против бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость в рамках этого дела.Далее ведомства сообщают, что среди фигурантов числятся еще шесть человек. Имена не разглашаются, но по данным издания "Страна.ua", речь идет, в том числе, о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, проходящем по другому делу о коррупции. Также среди них присутствует бизнесмен, связанный с Миндичгейтом, которого идентифицируют как Тимура Миндича — друга и соратника Зеленского.
RS: после скандала с Зеленским украинцы утратили доверие к государству

МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Разгорающийся коррупционный скандал, вовлекающий близких соратников Владимира Зеленского, существенно подорвал доверие украинского населения к государственным структурам, сообщает издание Responsible Statecraft.
"Сенсационный опрос показывает, что в вопросе угроз своему будущему украинцы боятся коррупции в правительстве больше, чем конфликта с Россией. <…> А учитывая, что украинский антикоррупционный орган только что предъявил обвинения Андрею Ермаку, бывшему главе офиса Владимира Зеленского, в отмывании денег и коррупции, результаты этого опроса особенно актуальны", — указывается в материале.
Автор материала подчеркивает, что такие результаты говорят о глубоком разочаровании украинцев в своем государстве. Более того, в его утверждении прозвучало, что образ внешнего врага в виде России, создаваемый для консолидации общества, больше не действует.

"Обеспокоенность коррупцией, выявленная при опросе, показывает, что украинцы фундаментально не доверяют своему государству и элите, и это не изменилось во время "экзистенциальной" войны, которая должна была объединить страну", — отмечает издание со ссылкой украинского социолога.

Responsible Statecraft добавляет, что недавний скандал с президентом и его окружением лишь усугубит ситуацию и усилит обеспокоенность граждан Украины за будущее страны.
В начале мая Киевский международный институт социологии обнародовал результаты нового опроса. Согласно полученным данным, 54% граждан Украины считают коррупцию в органах государственной власти более серьезной угрозой для развития страны, чем конфликт с Россией. Противоположную точку зрения высказали 39% респондентов.

На этой неделе НАБУ и САП выдвинули обвинения против бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость в рамках этого дела.

Далее ведомства сообщают, что среди фигурантов числятся еще шесть человек. Имена не разглашаются, но по данным издания "Страна.ua", речь идет, в том числе, о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, проходящем по другому делу о коррупции. Также среди них присутствует бизнесмен, связанный с Миндичгейтом, которого идентифицируют как Тимура Миндича — друга и соратника Зеленского.
