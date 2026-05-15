https://1prime.ru/20260515/zelenskiy-869947592.html

"Украинцы боятся": СМИ сообщили о бедственной ситуации из-за Зеленского

"Украинцы боятся": СМИ сообщили о бедственной ситуации из-за Зеленского - 15.05.2026, ПРАЙМ

"Украинцы боятся": СМИ сообщили о бедственной ситуации из-за Зеленского

Разгорающийся коррупционный скандал, вовлекающий близких соратников Владимира Зеленского, существенно подорвал доверие украинского населения к государственным... | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T07:36+0300

2026-05-15T07:36+0300

2026-05-15T07:36+0300

набу

владимир зеленский

украина

общество

киевская область

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859826700_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d5563641e0b240e44970928bb130c1e.jpg

МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Разгорающийся коррупционный скандал, вовлекающий близких соратников Владимира Зеленского, существенно подорвал доверие украинского населения к государственным структурам, сообщает издание Responsible Statecraft."Сенсационный опрос показывает, что в вопросе угроз своему будущему украинцы боятся коррупции в правительстве больше, чем конфликта с Россией. <…> А учитывая, что украинский антикоррупционный орган только что предъявил обвинения Андрею Ермаку, бывшему главе офиса Владимира Зеленского, в отмывании денег и коррупции, результаты этого опроса особенно актуальны", — указывается в материале.Автор материала подчеркивает, что такие результаты говорят о глубоком разочаровании украинцев в своем государстве. Более того, в его утверждении прозвучало, что образ внешнего врага в виде России, создаваемый для консолидации общества, больше не действует."Обеспокоенность коррупцией, выявленная при опросе, показывает, что украинцы фундаментально не доверяют своему государству и элите, и это не изменилось во время "экзистенциальной" войны, которая должна была объединить страну", — отмечает издание со ссылкой украинского социолога.Responsible Statecraft добавляет, что недавний скандал с президентом и его окружением лишь усугубит ситуацию и усилит обеспокоенность граждан Украины за будущее страны.В начале мая Киевский международный институт социологии обнародовал результаты нового опроса. Согласно полученным данным, 54% граждан Украины считают коррупцию в органах государственной власти более серьезной угрозой для развития страны, чем конфликт с Россией. Противоположную точку зрения высказали 39% респондентов.На этой неделе НАБУ и САП выдвинули обвинения против бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость в рамках этого дела.Далее ведомства сообщают, что среди фигурантов числятся еще шесть человек. Имена не разглашаются, но по данным издания "Страна.ua", речь идет, в том числе, о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, проходящем по другому делу о коррупции. Также среди них присутствует бизнесмен, связанный с Миндичгейтом, которого идентифицируют как Тимура Миндича — друга и соратника Зеленского.

https://1prime.ru/20260515/tramp-869947384.html

https://1prime.ru/20260515/ssha-869947111.html

https://1prime.ru/20260515/ukraina-869947256.html

украина

киевская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

набу, владимир зеленский, украина, общество , киевская область, мировая экономика