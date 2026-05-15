https://1prime.ru/20260515/zelenskiy-869950827.html

"Менять не нужно". На Западе сделали поразительное заявление о Зеленском

"Менять не нужно". На Западе сделали поразительное заявление о Зеленском - 15.05.2026, ПРАЙМ

"Менять не нужно". На Западе сделали поразительное заявление о Зеленском

Владимир Зеленский считает, что Европа будет выделять ему деньги, несмотря на последние скандалы, заявила Neue Zürcher Zeitung Дарья Каленюк, которую издание... | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T09:17+0300

2026-05-15T09:17+0300

2026-05-15T09:17+0300

владимир зеленский

украина

европа

ес

набу

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский считает, что Европа будет выделять ему деньги, несмотря на последние скандалы, заявила Neue Zürcher Zeitung Дарья Каленюк, которую издание назвало одной из ведущих фигур в борьбе с коррупцией на Украине."Боюсь, что Зеленский думает именно так. В конце концов, деньги все равно поступят, и нас все равно примут в ЕС. Значит, нам и менять ничего не нужно", — сказала она.Каленюк отметила, что он ошибается, потому что Евросоюз никогда не примет Украину, если та не будем соответствовать основным критериям правового государства.При этом она добавила, что Зеленский не заинтересован в реформах, направленных на укрепление верховенства закона, потому что так удобнее править.Вчера главу офиса Зеленского Андрея Ермака взяли под стражу в рамках дела НАБУ и САП о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области.

https://1prime.ru/20260514/ermak-869924743.html

https://1prime.ru/20260514/udary-869916362.html

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, украина, европа, ес, набу, в мире