"Менять не нужно". На Западе сделали поразительное заявление о Зеленском - 15.05.2026, ПРАЙМ
"Менять не нужно". На Западе сделали поразительное заявление о Зеленском
Владимир Зеленский считает, что Европа будет выделять ему деньги, несмотря на последние скандалы, заявила Neue Zürcher Zeitung Дарья Каленюк, которую издание... | 15.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский считает, что Европа будет выделять ему деньги, несмотря на последние скандалы, заявила Neue Zürcher Zeitung Дарья Каленюк, которую издание назвало одной из ведущих фигур в борьбе с коррупцией на Украине."Боюсь, что Зеленский думает именно так. В конце концов, деньги все равно поступят, и нас все равно примут в ЕС. Значит, нам и менять ничего не нужно", — сказала она.Каленюк отметила, что он ошибается, потому что Евросоюз никогда не примет Украину, если та не будем соответствовать основным критериям правового государства.При этом она добавила, что Зеленский не заинтересован в реформах, направленных на укрепление верховенства закона, потому что так удобнее править.Вчера главу офиса Зеленского Андрея Ермака взяли под стражу в рамках дела НАБУ и САП о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области.
09:17 15.05.2026
 
