"Менять не нужно". На Западе сделали поразительное заявление о Зеленском
NZZ: Зеленский считает, что ЕС будет давать ему деньги, несмотря на скандалы
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский считает, что Европа будет выделять ему деньги, несмотря на последние скандалы, заявила Neue Zürcher Zeitung Дарья Каленюк, которую издание назвало одной из ведущих фигур в борьбе с коррупцией на Украине.
"Боюсь, что Зеленский думает именно так. В конце концов, деньги все равно поступят, и нас все равно примут в ЕС. Значит, нам и менять ничего не нужно", — сказала она.
Каленюк отметила, что он ошибается, потому что Евросоюз никогда не примет Украину, если та не будем соответствовать основным критериям правового государства.
При этом она добавила, что Зеленский не заинтересован в реформах, направленных на укрепление верховенства закона, потому что так удобнее править.
Вчера главу офиса Зеленского Андрея Ермака взяли под стражу в рамках дела НАБУ и САП о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области.
