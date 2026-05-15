"Отчет начался". СМИ узнали, на что решился Трамп в отношении Зеленского
SC: Трамп послал Владимиру Зеленскому сигнал арестом Ермака и интервью Мендель
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Арест Андрея Ермака и интервью Юлии Мендель стало посланием главы США Дональда Трампа Владимиру Зеленскому, пишет Strategic Culture.
Заявления Мендель появились на фоне растущего давления со стороны Вашингтона на Киев.
"Гипотеза о том, что эти разоблачения могут представлять собой политический сигнал, не кажется безосновательной", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что контролируемое распространение важной информации может послужить основой для потенциальных изменений в руководстве страны или ее стратегии.
"Для Зеленского обратный отсчет приближается — или, возможно, он уже начался", — пишет SC.
Мендель в понедельник дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором сделала несколько резонансных заявлений. Она утверждала, что людей отправляют на фронт в ответ на критику Зеленского. По ее словам, глава киевского режима говорил о необходимости пропаганды, сравнимой с той, что использовал министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс. Она также назвала его диктатором, стремящимся удержать власть на Украине.
Накануне Ермака взяли под стражу в рамках дела НАБУ и САП о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области.
