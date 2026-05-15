Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Отчет начался". СМИ узнали, на что решился Трамп в отношении Зеленского - 15.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260515/zelenskiy-869953998.html
"Отчет начался". СМИ узнали, на что решился Трамп в отношении Зеленского
"Отчет начался". СМИ узнали, на что решился Трамп в отношении Зеленского - 15.05.2026, ПРАЙМ
"Отчет начался". СМИ узнали, на что решился Трамп в отношении Зеленского
Арест Андрея Ермака и интервью Юлии Мендель стало посланием главы США Дональда Трампа Владимиру Зеленскому, пишет Strategic Culture. Заявления Мендель появились | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T11:24+0300
2026-05-15T11:24+0300
сша
владимир зеленский
киев
дональд трамп
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552782_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_c538736c5b247134b00739c8162ed271.jpg
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Арест Андрея Ермака и интервью Юлии Мендель стало посланием главы США Дональда Трампа Владимиру Зеленскому, пишет Strategic Culture. Заявления Мендель появились на фоне растущего давления со стороны Вашингтона на Киев."Гипотеза о том, что эти разоблачения могут представлять собой политический сигнал, не кажется безосновательной", — говорится в публикации.В материале отмечается, что контролируемое распространение важной информации может послужить основой для потенциальных изменений в руководстве страны или ее стратегии."Для Зеленского обратный отсчет приближается — или, возможно, он уже начался", — пишет SC.Мендель в понедельник дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором сделала несколько резонансных заявлений. Она утверждала, что людей отправляют на фронт в ответ на критику Зеленского. По ее словам, глава киевского режима говорил о необходимости пропаганды, сравнимой с той, что использовал министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс. Она также назвала его диктатором, стремящимся удержать власть на Украине.Накануне Ермака взяли под стражу в рамках дела НАБУ и САП о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области.
https://1prime.ru/20260513/poroshenko-869885819.html
https://1prime.ru/20260514/udary-869916362.html
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552782_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_a1d51dd8ec8048e1f7bfb9f9fc13144b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, владимир зеленский, киев, дональд трамп, в мире
США, Владимир Зеленский, Киев, Дональд Трамп, В мире
11:24 15.05.2026
 
"Отчет начался". СМИ узнали, на что решился Трамп в отношении Зеленского

SC: Трамп послал Владимиру Зеленскому сигнал арестом Ермака и интервью Мендель

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Арест Андрея Ермака и интервью Юлии Мендель стало посланием главы США Дональда Трампа Владимиру Зеленскому, пишет Strategic Culture.

Заявления Мендель появились на фоне растущего давления со стороны Вашингтона на Киев.
Петр Порошенко* - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
Порошенко* сделал громкое заявление после случившегося с Зеленским
13 мая, 09:17
"Гипотеза о том, что эти разоблачения могут представлять собой политический сигнал, не кажется безосновательной", — говорится в публикации.

В материале отмечается, что контролируемое распространение важной информации может послужить основой для потенциальных изменений в руководстве страны или ее стратегии.

"Для Зеленского обратный отсчет приближается — или, возможно, он уже начался", — пишет SC.

Мендель в понедельник дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором сделала несколько резонансных заявлений. Она утверждала, что людей отправляют на фронт в ответ на критику Зеленского. По ее словам, глава киевского режима говорил о необходимости пропаганды, сравнимой с той, что использовал министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс. Она также назвала его диктатором, стремящимся удержать власть на Украине.

Накануне Ермака взяли под стражу в рамках дела НАБУ и САП о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области.
Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
"Это провал". Мендель сделала заявление после ударов ВС России
Вчера, 09:07
 
СШАВладимир ЗеленскийКиевДональд ТрампВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала