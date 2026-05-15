"Агония продолжается". Экс-премьер Украины предрек крах Зеленского

2026-05-15T23:31+0300

МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. После ареста бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака начнется дальнейший распад всей системы власти, выстроенной вокруг главы киевского режима, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале."Что повлечет за собой арест <…> Ермака? Произойдет дальнейшее разложение организованной преступной группировки, которую создал Зеленский. И, естественно, главным координатором там был Ермак", — отметил он.По словам политика, практически все ближайшее окружение Зеленского оказалось связано с коррупционными схемами, которые серьезно подрывают его репутацию."Поэтому дальше продолжится агония этой группировки", — заключил Азаров.На этой неделе НАБУ и САП выдвинули обвинения бывшему руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку по делу о легализации свыше 460 миллионов гривен при строительстве элитной недвижимости в Киевской области. Суд наложил арест на имущество в рамках расследования.Позднее ведомства сообщили еще о шести фигурантах дела. Их имена официально не раскрываются, однако, по информации издания "Страна.ua", среди них оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов, уже проходящий обвиняемым по другому коррупционному делу. Также упоминается бизнесмен, связанный с Миндичгейтом. Речь, как утверждается, идет о Тимуре Миндиче — соратнике и близком друге Владимира Зеленского.Бывшего руководителя офиса Зеленского отправили в отставку в ноябре после коррупционного скандала в украинской энергетике.

