"Агония продолжается". Экс-премьер Украины предрек крах Зеленского - 15.05.2026, ПРАЙМ
"Агония продолжается". Экс-премьер Украины предрек крах Зеленского
2026-05-15T23:31+0300
украина
владимир зеленский
набу
николай азаров
киевская область
украина, владимир зеленский, набу, николай азаров, киевская область
23:31 15.05.2026
 
"Агония продолжается". Экс-премьер Украины предрек крах Зеленского

МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. После ареста бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака начнется дальнейший распад всей системы власти, выстроенной вокруг главы киевского режима, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.
"Что повлечет за собой арест <…> Ермака? Произойдет дальнейшее разложение организованной преступной группировки, которую создал Зеленский. И, естественно, главным координатором там был Ермак", — отметил он.
По словам политика, практически все ближайшее окружение Зеленского оказалось связано с коррупционными схемами, которые серьезно подрывают его репутацию.
"Поэтому дальше продолжится агония этой группировки", — заключил Азаров.
На этой неделе НАБУ и САП выдвинули обвинения бывшему руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку по делу о легализации свыше 460 миллионов гривен при строительстве элитной недвижимости в Киевской области. Суд наложил арест на имущество в рамках расследования.
Позднее ведомства сообщили еще о шести фигурантах дела. Их имена официально не раскрываются, однако, по информации издания "Страна.ua", среди них оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов, уже проходящий обвиняемым по другому коррупционному делу. Также упоминается бизнесмен, связанный с Миндичгейтом. Речь, как утверждается, идет о Тимуре Миндиче — соратнике и близком друге Владимира Зеленского.
Бывшего руководителя офиса Зеленского отправили в отставку в ноябре после коррупционного скандала в украинской энергетике.
УКРАИНАВладимир ЗеленскийНАБУНиколай АзаровКиевская область
 
 
