Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все к этому идет". В Киеве встревожились из-за бегства Зеленского - 15.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260515/zelenskiy-869972314.html
"Все к этому идет". В Киеве встревожились из-за бегства Зеленского
"Все к этому идет". В Киеве встревожились из-за бегства Зеленского - 15.05.2026, ПРАЙМ
"Все к этому идет". В Киеве встревожились из-за бегства Зеленского
Владимир Зеленский все чаще покидает Украину на фоне коррупционного скандала вокруг бывшего главы его офиса Андрея Ермака, заявил экс-помощник Леонида Кучмы... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T23:35+0300
2026-05-15T23:35+0300
киев
украина
владимир зеленский
набу
олег соскин
бухарест
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский все чаще покидает Украину на фоне коррупционного скандала вокруг бывшего главы его офиса Андрея Ермака, заявил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Зеленский &lt;…&gt; за границей находится больше, чем в Киеве. В Киеве, видно, уже очень жжет под ним. Уже кресло настолько раскалилось, что он сесть на него не может &lt;…&gt;. Вот он все время куда-то ездит. Ездил в Бухарест, перед Бухарестом тоже вояжи у него большие были. То есть он в Киеве уже находиться не может. Киев его просто уже исторгает из себя. Это очень серьезно", — отметил он.Эксперт считает, что расследование против Ермака нанесло серьезный удар по позициям главы киевского режима."Сейчас, после разрыва с Ермаком, наступает тяжелый период, потому что без Ермака, без поддержки &lt;…&gt; Зеленский не выдержит в Киеве. &lt;…&gt; К этому все идет", — заключил Соскин.На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.Позже ведомства сообщили еще о шести фигурантах. Имена официально не раскрываются, однако, по информации "Страна.ua", среди них фигурирует бывший вице-премьер Алексей Чернышов, проходящий обвиняемым по другому коррупционному делу. Также упоминается бизнесмен, связанный с Миндичгейтом. По данным издания, речь идет о Тимуре Миндиче — друге и соратнике Владимира Зеленского.Экс-главу офиса Зеленского отправили в отставку в ноябре после коррупционного скандала в украинской энергетике.
https://1prime.ru/20260515/putin-869972197.html
https://1prime.ru/20260515/ukraina-869972049.html
киев
украина
бухарест
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киев, украина, владимир зеленский, набу, олег соскин, бухарест
Киев, УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАБУ, Олег Соскин, Бухарест
23:35 15.05.2026
 
"Все к этому идет". В Киеве встревожились из-за бегства Зеленского

Соскин: Зеленский почти перестал появляться в Киеве

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский все чаще покидает Украину на фоне коррупционного скандала вокруг бывшего главы его офиса Андрея Ермака, заявил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Зеленский <…> за границей находится больше, чем в Киеве. В Киеве, видно, уже очень жжет под ним. Уже кресло настолько раскалилось, что он сесть на него не может <…>. Вот он все время куда-то ездит. Ездил в Бухарест, перед Бухарестом тоже вояжи у него большие были. То есть он в Киеве уже находиться не может. Киев его просто уже исторгает из себя. Это очень серьезно", — отметил он.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
Предупреждение Путина по Украине вызвало переполох на Западе
Вчера, 23:34
Эксперт считает, что расследование против Ермака нанесло серьезный удар по позициям главы киевского режима.
"Сейчас, после разрыва с Ермаком, наступает тяжелый период, потому что без Ермака, без поддержки <…> Зеленский не выдержит в Киеве. <…> К этому все идет", — заключил Соскин.
На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Позже ведомства сообщили еще о шести фигурантах. Имена официально не раскрываются, однако, по информации "Страна.ua", среди них фигурирует бывший вице-премьер Алексей Чернышов, проходящий обвиняемым по другому коррупционному делу. Также упоминается бизнесмен, связанный с Миндичгейтом. По данным издания, речь идет о Тимуре Миндиче — друге и соратнике Владимира Зеленского.
Экс-главу офиса Зеленского отправили в отставку в ноябре после коррупционного скандала в украинской энергетике.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
На Западе выступили с тяжелым признанием об ударах возмездия ВС России
Вчера, 23:33
 
КиевУКРАИНАВладимир ЗеленскийНАБУОлег СоскинБухарест
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала