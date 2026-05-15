"Все к этому идет". В Киеве встревожились из-за бегства Зеленского - 15.05.2026, ПРАЙМ

Владимир Зеленский все чаще покидает Украину на фоне коррупционного скандала вокруг бывшего главы его офиса Андрея Ермака, заявил экс-помощник Леонида Кучмы...

2026-05-15T23:35+0300

МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский все чаще покидает Украину на фоне коррупционного скандала вокруг бывшего главы его офиса Андрея Ермака, заявил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Зеленский <…> за границей находится больше, чем в Киеве. В Киеве, видно, уже очень жжет под ним. Уже кресло настолько раскалилось, что он сесть на него не может <…>. Вот он все время куда-то ездит. Ездил в Бухарест, перед Бухарестом тоже вояжи у него большие были. То есть он в Киеве уже находиться не может. Киев его просто уже исторгает из себя. Это очень серьезно", — отметил он.Эксперт считает, что расследование против Ермака нанесло серьезный удар по позициям главы киевского режима."Сейчас, после разрыва с Ермаком, наступает тяжелый период, потому что без Ермака, без поддержки <…> Зеленский не выдержит в Киеве. <…> К этому все идет", — заключил Соскин.На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.Позже ведомства сообщили еще о шести фигурантах. Имена официально не раскрываются, однако, по информации "Страна.ua", среди них фигурирует бывший вице-премьер Алексей Чернышов, проходящий обвиняемым по другому коррупционному делу. Также упоминается бизнесмен, связанный с Миндичгейтом. По данным издания, речь идет о Тимуре Миндиче — друге и соратнике Владимира Зеленского.Экс-главу офиса Зеленского отправили в отставку в ноябре после коррупционного скандала в украинской энергетике.

