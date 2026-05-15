В Раде обрушились на Зеленского после случившегося на Украине

Бывшии руководитель администрации Владимира Зеленского Андреи Ермак, которому вменяют коррупционные правонарушения, выполнял его непосредственные распоряжения,... | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T23:36+0300

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Бывшии руководитель администрации Владимира Зеленского Андреи Ермак, которому вменяют коррупционные правонарушения, выполнял его непосредственные распоряжения, сообщил народныи избранник из Верховнои рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Все решения, все действия и все результаты работы Ермака — это не его личная инициатива, а выполнение задач, поставленных "президентом". И если сегодня Ермак обвиняется в тяжких преступлениях, то главный вопрос заключается в том, кто ставил перед ним эти задачи. Ответ на этот вопрос дал сам Зеленский: "Он делает то, что говорю ему я", — написал политик.Дмитрук указал на публичные высказывания лидера киевских властей, озвученные в беседе с представителями массмедиа Bloomberg в 2024 году. В тот период Зеленский лично подтвердил, что Ермак реализовывал его прямые поручения, уточнил он.""Слова самого Зеленского в очередной раз стали документальным свидетельством геноцида, который он проводит по отношению к украинскому народу", — резюмировал депутат.Накануне шефа офиса Зеленского Андрея Ермака заключили под стражу ввиду разбирательства НАБУ и САП, связанного с отмыванием денежных средств в объеме свыше 460 миллионов гривен при возведении элитных объектов недвижимости на территории Киевскои области.По данному делу привлекаются к ответственности еще шесть человек. Личные данные участников не разглашаются, однако, исходя из сведении информационного ресурса Страна.ua, речь ведется в том числе о бывшем заместителе председателя правительства Алексее Чернышове, фигурирующем в статусе подследственного в рамках другого дела о финансовых злоупотреблениях. Кроме того, в числе подозреваемых присутствует определенныи предприниматель, замешанныи в скандальнои истории с Миндичгейтом. Констатируется, что это непосредственно Тимур Миндич — близкныи человек и соратник Владимира Зеленского.

