"Слабеет быстро". На Украине раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского

Неспособность собрать залог за бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака свидетельствует о серьезном ослаблении позиций Владимира Зеленского, пишет...

2026-05-15T23:37+0300

МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Неспособность собрать залог за бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака свидетельствует о серьезном ослаблении позиций Владимира Зеленского, пишет "Страна.ua"."Все это крайне показательно с точки зрения политических процессов в стране. Самый близкий к Зеленскому человек находится в тюрьме и даже залог за него собрать не могут. Потому что то ли банки препятствуют, то ли просто люди вносить бояться. И это означает, что рычаги влияния Зеленского на ситуацию внутри страны быстро ослабевают. И он уже не может решить даже такие, далеко не самые сложные вопросы", — говорится в публикации.При этом издание утверждает, что глава киевского режима предпринимает значительные усилия, чтобы средства на залог все же были собраны.Накануне бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака заключили под стражу в рамках дела НАБУ и САП о легализации свыше 460 миллионов гривен при строительстве элитной недвижимости в Киевской области.По делу также проходят еще шесть человек. Их имена не называются, однако, по информации "Страна.ua", среди фигурантов находится бывший вице-премьер Алексей Чернышов, уже проходящий по другому коррупционному делу. Кроме того, упоминается бизнесмен, связанный с Миндичгейтом. Речь идет о Тимуре Миндиче — близком друге и соратнике Владимира Зеленского.Бывшего главу офиса Зеленского уволили в ноябре после коррупционного скандала в украинской энергетике.

