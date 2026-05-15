Мирные жители покидают Богодуховский район в Харьковской области

Мирные жители покидают Богодуховский район в Харьковской области, опасаясь соседства с боевиками ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T07:44+0300

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Мирные жители покидают Богодуховский район в Харьковской области, опасаясь соседства с боевиками ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, в оставленные жилые дома и квартиры заселяются украинские военнослужащие. "Гражданское население активно выезжает из районного центра, опасаясь соседства с военнослужащими ВСУ", - рассказал он.

общество , харьковская область, всу