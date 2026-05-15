Кому приходит красная платежка ЖКХ и что это значит

МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Красный цвет платёжного документа за жилищно-коммунальные услуги — это не случайность, а визуальный сигнал, который может стать поводом для тревоги. О том, кому приходят такие уведомления и что делать при их получении, агентству “Прайм” рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.По словам эксперта, красный бланк, как правило, приходит тем, кто не оплачивал счета более трех месяцев. Управляющие организации используют этот приём как заметный маркер, чтобы владелец жилья сразу выделил документ из пачки почты и обратил внимание на проблему. При этом само требование погасить долг и право на применение санкций остаются полностью законными."Если вы обнаружили в ящике цветное уведомление, стоит первым делом спокойно проверить начисления. Иногда из-за технических сбоев в цифрах случаются ошибки. Сравните сумму с предыдущими периодами. Для уточнения данных удобно использовать систему ГИС ЖКХ или приложение "Госуслуги.Дом". Также можно попросить у организации акт сверки. Но если долг действительно есть и средств на оплату не хватает, разумно предложить соглашение о рассрочке", — пояснил Бондарь.Эксперт советует не паниковать при виде красной квитанции, а действовать рационально: проверить корректность начислений, при необходимости запросить сверку и, если долг подтвердится, обратиться в управляющую компанию с просьбой о реструктуризации. В большинстве случаев организации идут навстречу добросовестным плательщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации.

