Золото дешевеет ниже отметки в 4600 долларов за унцию впервые с 6 мая

2026-05-15T08:27+0300

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото снижается в пятницу утром, опускаясь ниже отметки в 4600 долларов за тройскую унцию впервые с 6 мая, следует из данных торгов. По состоянию на 8.10 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 88,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,89%, - до 4596,7 доллара за тройскую унцию, показатель находится ниже уровня в 4600 долларов впервые с 6 мая. Июльский фьючерс на серебро на нью-йоркской бирже Comex в то же время дешевел на 5,31% относительно предыдущего закрытия - до 80,795 доллара за унцию.

