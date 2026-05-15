Золото дешевеет ниже отметки в 4600 долларов за унцию впервые с 6 мая - 15.05.2026, ПРАЙМ
Золото дешевеет ниже отметки в 4600 долларов за унцию впервые с 6 мая
2026-05-15T08:27+0300
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото снижается в пятницу утром, опускаясь ниже отметки в 4600 долларов за тройскую унцию впервые с 6 мая, следует из данных торгов. По состоянию на 8.10 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 88,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,89%, - до 4596,7 доллара за тройскую унцию, показатель находится ниже уровня в 4600 долларов впервые с 6 мая. Июльский фьючерс на серебро на нью-йоркской бирже Comex в то же время дешевел на 5,31% относительно предыдущего закрытия - до 80,795 доллара за унцию.
Рынок, Торги, Comex
Золото дешевеет ниже отметки в 4600 долларов за унцию впервые с 6 мая

Биржевая цена на золото опустилась ниже $4600 за тройскую унцию впервые с 6 мая

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото снижается в пятницу утром, опускаясь ниже отметки в 4600 долларов за тройскую унцию впервые с 6 мая, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.10 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 88,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,89%, - до 4596,7 доллара за тройскую унцию, показатель находится ниже уровня в 4600 долларов впервые с 6 мая.
Июльский фьючерс на серебро на нью-йоркской бирже Comex в то же время дешевел на 5,31% относительно предыдущего закрытия - до 80,795 доллара за унцию.
