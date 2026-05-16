На втором энергоблоке японской АЭС обнаружена утечка радиоактивной жидкости

На втором энергоблоке японской АЭС обнаружена утечка радиоактивной жидкости

2026-05-16T05:55+0300

ТОКИО, 16 мая — ПРАЙМ. Утечка жидкости, содержащей радиоактивные вещества, обнаружена на втором энергоблоке АЭС "Онагава" в японской префектуре Мияги, сообщила компания-оператор станции Tohoku Electric Power. Утечка была выявлена накануне днем в турбинном отсеке. Отмечается, что жидкость выливалась через трещину в дренажном баке конденсатного насоса. На момент инцидента реактор не работал. "Влияния на окружающую среду нет. Жидкость не попала за пределы здания", — уточняется в сообщении компании. Оператор также подчеркивает, что землетрясение магнитудой 6,3, произошедшее в том же районе накануне вечером, с утечкой не связано.

