На втором энергоблоке японской АЭС обнаружена утечка радиоактивной жидкости
Утечка жидкости, содержащей радиоактивные вещества, обнаружена на втором энергоблоке АЭС "Онагава" в японской префектуре Мияги, сообщила компания-оператор...
2026-05-16T05:55+0300
энергетика
ТОКИО, 16 мая — ПРАЙМ. Утечка жидкости, содержащей радиоактивные вещества, обнаружена на втором энергоблоке АЭС "Онагава" в японской префектуре Мияги, сообщила компания-оператор станции Tohoku Electric Power.
Утечка была выявлена накануне днем в турбинном отсеке. Отмечается, что жидкость выливалась через трещину в дренажном баке конденсатного насоса. На момент инцидента реактор не работал.
"Влияния на окружающую среду нет. Жидкость не попала за пределы здания", — уточняется в сообщении компании.
Оператор также подчеркивает, что землетрясение магнитудой 6,3, произошедшее в том же районе накануне вечером, с утечкой не связано.
